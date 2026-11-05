蔡天鳳案｜法醫指蔡頭部多處骨折7處裂傷　疑為她曾被撞擊7次

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(5日）在高等法院續審。 法醫下午繼續作供，指蔡的頭部有7處裂傷， 認為每個裂傷由一次撞擊引致，因此共有7次撞擊，而且都是蔡去世前造成。



此外，蔡的頭部有多處骨折，包括右邊的頭部，以及顴骨和顎骨。其中顴骨和顎骨骨折時可引致流血，血液則流入口腔和鼻腔，阻塞氣道，引致窒息。法醫指，可以約5分鐘時間便引致窒息死亡。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

法醫郭嘉琪認為蔡天鳳頭部曾遭7次襲擊(朱棨新攝)

蔡天鳳頭骨有多處骨折。(Abby Choi IG)

三名被告

7處裂傷大多在頭部右邊

法醫郭嘉琪講及蔡天鳳頭部的外部傷勢，指頭部有7處裂傷，大多位於右邊。其中一處為頭部右側有15厘米長的裂傷，附近頭皮有瘀傷。郭指，每處裂傷由一次撞擊引致，因此共有7次撞擊，而且都是蔡去世前造成。

頭部亦有多處骨折足以引致腦部受創

郭亦講及，蔡的頭部有多處骨折，包括右邊頭部骨折，郭指該骨折伸延至其他頭部骨折位置，而且是蔡去世前造成。她指，該傷勢的嚴重性足以引致腦部流血和腦部受創。

顴骨和顎骨骨折可間接造成窒息

此外，郭指蔡的右邊顴骨和顎骨有多處骨折，可引致流血，血液則流入口腔和鼻腔，阻塞氣道，引致窒息。代表控方的資深大律師郭莎樂問，可以在什麼時間內引致窒息死亡，郭則指約為5分鐘。她亦指，需要很大力度才能令顎骨骨折。

此外，蔡頭部有多項皮膚裂口，包括左臉頰有一處「V」形的皮膚裂口和左下顎有一處皮膚裂口，郭指部份裂口可能是受熱或撞擊造成。

腦部組織變軟和鬆散

郭續指，蔡腦部組織變軟和鬆散，並解釋是受熱引致。至於蔡的脊椎，郭指除了被切開外，未有發現其他傷勢。

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