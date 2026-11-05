蔡天鳳案｜法醫指雪櫃的右腳仍連接卵巢輸卵管　頭部右邊有個洞

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(5日）在高等法院續審。控方傳召法醫作供，並逐一解釋在龍尾村單位的發現。



法醫指出，警方在單位内的雪櫃檢驗兩條人腳殘肢，她形容當時該雙腳的人體組織仍「新鮮」未腐化，其中右腳仍連住部份右邊卵巢和輸卵管，故相信死者是一名女性。此外，切割口未見流血，故相信死者是死後被人用尖銳利器造成。

至於在湯煲發現的頭部，法醫指該頭的右邊有一個洞，由骨折引致，而骨折位置附近有肌肉組織。她認為骨折是死者生前遭鈍物撞擊引致，並符合由錘子造成。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

法醫郭嘉琪稱警員在雪櫃發現的兩隻人腳，其人體組織仍「新鮮」，未有腐化。(朱棨新攝)

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤，之後疑遭人謀殺及肢解。（互聯網）

警方在龍尾村的單位內發現一部雪櫃，並在雪櫃內發現一雙人腿。(資料圖片)

三名被告

蔡曾剖腹分娩

法醫郭嘉琪作供，指於2023年2月24日晚上7時許到涉案龍尾單位，以尋找人體殘肢。她指，根據警方提供的資料，得知蔡天鳳是中等身形的年輕女性，曾懷孕和剖腹分娩。

雙腳的人體組織仍新鮮未腐

她續指，警員當時告知在單位雪櫃內找到兩隻腳。該兩隻腳在雪櫃下層，各以一個袋裝住，因它們都有相似的身形，郭因此認為兩隻腳屬同一人。此外，該兩隻腳的人體組織仍「新鮮」，未有腐化。

切口未見流血應是死後造成

郭又指，左腳大腿已沒有大部份肌肉和軟組織，因此可見部份骨骼。至於右腳，郭指仍有大部份的軟組織和肉，而且有一個鋒利的切口位置。被問及右腳如何被切除，郭認為右腳可能被尖銳的工具切割。她續補充，切口位置未見有流血情況，符合該切割是死後造成。

右腳連住卵巢和輸卵管

此外，她指因右腿殘肢包括部分右骨盆，並附連部分右側卵巢和輸卵管，法醫藉此盆腔解剖特徵確認死者為女性。郭又指，在洗手間內找到懷疑人體組織，包括在電鋸上。另洗手間內有一個箱，箱中有水，有一小塊懷疑人體組織浮在水面。

頭顱撕裂處有流血

郭又稱，在廚房爐頭上的兩個湯煲，她不能看到煲內有什麼物品，未能知悉煲內有沒有人體殘肢，但指煲的體型大，可以放入人體殘肢。該湯煲送到殮房檢驗時，她在大的湯煲內發現有人頭部浸在液體內，頭部看似受熱而引致創傷，檢驗時肌肉容易從骨骼脫落，部份組織為紅色，頭骨撕裂處有流血。

郭又指，頭的右邊有一個洞，由骨折引致，而骨折位置附近有肌肉組織。她指骨折在生前由鈍物撞擊引致，並指符合由錘子造成。

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