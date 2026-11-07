今日新聞8分鐘｜兩地牌七人車穿安全島｜東涌西站支柱「未到頂」

華美醫療$199診金連3日藥惹質疑 醫生指低收費 免病人逼急症室

旺角一間新開診所「華美醫療」，因門外招牌下貼着「$199診金+三日藥」的大字，收費較市面上大多數私家診所低，加上裝修風格非一般，引起網上熱烈討論，甚至被質疑是無牌診所，今日（6日）經衞生署查證後，確認該處所有註冊醫生執業。

診所其中一名醫生葉霆鋒向《香港01》表示，雖然診所遭受「無妄之災」，但證明香港人很關心醫生的可信性。至於診所收費199元遭質疑，他解釋是作為醫生，希望照顧旺角的居民，沒有考慮到競爭的問題。他表示，看到有一些醫療機構也做到這個定價，希望自己也能做到，他說：「希望呢個價可以做落去，畀多啲病人可以有西醫嘅照顧，毋須次次去急症室，亦無需要用急症室醫生資源。」

西半山孔明燈升空 險飄入民居釀火災 目擊者報案：離晒譜

港島西半山出現孔明燈。Threads今日（7日）流傳兩段影片，顯示一盞孔明燈升空後隨風飄浮，袋口有火，附近都是高樓大廈，從另一段影片可見，消防在行人路檢走該盞孔明燈。

帖主表示現場是港島西半山般咸道一間書院附近，狠批「離晒譜！ 凌晨見到有火光閃過，立即打999，原來有人放孔明燈，見佢飄吓飄吓，有幾下差啲飄到民居，真係險象環生」，帖主強調「尤其𠵱家風高物燥，一旦燒着物件，後果真係不堪設想」，並指數分鐘後消防到場，帖主立即下樓，和消防及警員「搵到隻熄滅咗嘅孔明燈，希望查到係咩人咁不負責任」。

深水埗兩地牌七人車逆駕 穿安全島「重返正途」惹狠批

Facebook群組「馬路的事討論區」昨日（本周五/11月6日）流傳一段長約1分鐘的「車Cam」影片，事發時間為昨晚約7時46分，現場是青山道近九龍道、嘉頓中心對開的交通燈行人過路處，Cam車司機見到紅燈開始收慢，卻見到一輛掛有兩地牌的七人車逆線駛至，橫越行人過路處，趁安全島途人站得較遠之際，七人車穿過安全島，再趁無車時駛入對面欽州街「重返正途」，其他途人當時正過馬路，都立即停步，和該輛七人車保持距離，更有女子取出手機拍攝。

東涌西站大堂半數支柱疑灌石屎「未到頂」 港鐵即時停工

工程問題愈揭愈多，《香港01》在2025年8月揭發港鐵東涌延線東涌東站有「冒牌磚」；記者再揭發同為東涌延線並興建中的東涌西站大堂樓層，近半層的石屎支柱懷疑灌石屎時「未到頂」，約30支支柱的石屎與天花板相距約20至30厘米。有工程師稱若石屎沒有接觸到天花板，整條支柱的承托力會不足10％。

港鐵表示在2026年10月恒常巡查時，發現月台樓層有未經批准物料填補工序，已即時指示停工，並檢視月台及大堂樓層的已完工支柱及施工流程，稱不涉及結構安全問題。港鐵已要求總承建商交報告，提出修正方案才可復工。

海關全港多區報檔士多「放蛇」 搗7私煙零售點 拘10人檢$58萬貨

海關於前日（3日）起一連三日，在全港各區進行打擊販賣私煙執法行動。行動中，關員喬裝顧客於7個零售點進行突擊試買 ，包括報檔、臨時攤檔以及士多，共拘捕10名涉案店舖職員及東主，同時檢獲約12.8萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約58萬元，應課稅值約42萬元。其中一名被捕人，年齡達90歲。

巴西足球賽上演全武鬥 球證「慷慨」派53張紅牌破世界紀錄

巴西日前一場青年足球賽發生職球員大打出手事件，球證最終合共派了53面紅牌，打破2011年在阿根廷創下的健力士世界紀錄。

ESPN及路透社11月4日報道，事發於11月1日，巴西東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）的20歲以下州錦標賽四強首回合，烏貝蘭迪亞（Uberlândia）主場迎戰馬莫雷（Mamoré）。