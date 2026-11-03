34年回憶落幕！沙田德興美食坊12月結業　老牌商場翻新老店退場

沙田希爾頓中心3樓的平民快餐店「德興美食坊」宣布，將於今年12月15日結束營業，告別服務34年的沙田街坊。



這間以親民價格和港式茶餐廳風味馳名的老店，結業主因料是配合希爾頓中心商場的大型翻新計劃，該座有41年歷史的商場將於2027年5月起展開為期兩年的翻新工程，老字號因而需要提早離場。



沙田希爾頓中心商場計劃於2027年5月起，進行為期兩年的大規模翻新工程。（資料圖片）

廣播叫號獲「回音餐廳」稱號

德興美食坊多年來以平價港式常餐、粉麵及小炒吸引街坊，葡汁雞飯、揚州炒飯、梅菜扣肉煲等家常菜式是店內招牌。店舖運作沿用快餐店模式，食客購票後須留意廣播叫號，再自行到收銀台取餐；由於廣播擴音器帶有明顯迴聲，街坊戲稱它為「回音餐廳」。

近日有網民在Facebook群組「沙田之友」上載店外停業告示，告示除向顧客致謝，亦提示可轉往鄰近大圍站的德興分店繼續光顧。

據了解，造成老店停業的主因，是已有41年歷史的沙田希爾頓中心商場計劃於2027年5月起，進行為期兩年的大規模翻新工程。

德興美食坊在告示中建議顧客轉往大圍分店，反映品牌在沙田區佈局有所調整；希爾頓中心分店結束後，沙田市中心將少一間以親民價錢供應炒粉麵飯的食肆。

德興美食坊宣布將於今年12月15日結束營業。（網上圖片）

快餐店收益連跌兩季

德興美食坊所屬的快餐店類別，今年經營數據呈下行趨勢。政府統計處數字顯示，2026年第一季快餐店總收益以價值計按年下跌0.6%，以數量計下跌1.5%；第二季跌幅擴大，價值計按年跌1.5%，數量計跌2.5%。

整體食肆方面，第二季總收益價值臨時估計為272億元，按年升0.4%，但扣除價格變動後以數量計倒跌0.4%；期內食肆購貨總額按年升2.5%，食材成本壓力未減，對以平價招徠的小型食肆構成挑戰。

上半年逾60店結業

本港結業潮今年持續，據《香港01》統計上半年已有逾60間店舖相繼結業，餐飲及零售業首當其衝。勞工市場數據亦見餐飲業壓力，2026年7月至9月就業不足率微升至2.0%，升幅主要見於餐飲服務活動業及零售業。