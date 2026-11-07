3300人參加香港青年發展高峰論壇　麥美娟：將打造為年度旗艦品牌

民青局今日（7日）舉辦第三屆香港．青年發展高峰論壇，以「開拓青年新領域 逐夢前行創未來」為主題，匯聚來自不同地區推動青年發展的主要官員及來自不同領域的業界翹楚擔任演講嘉賓，吸引逾3,300名青年登記參加，當中有超過700人來自中國內地和35個國家，包括美國、老撾和馬來西亞等，就青年關心的議題互相交流學習。



民青局局長麥美娟表示，政府將繼續把香港．青年發展高峰論壇打造成為旗艦品牌，每年匯聚來自世界各地的青年進行交流。



民青局局長麥美娟在論壇發表主題演講。（政府新聞處）

行政長官李家超以視像形式致開幕辭時表示，特區政府會積極落實首個五年規劃中，有關青年發展的工作，為青年創造更多元的發展機遇，培養青年成為愛國愛港、具備世界視野、有抱負和具正向思維的新一代。

上午的主題演講以「凝聚青年建未來」為主題，民青局局長麥美娟表示，分享凝聚青年、培育人才及鼓勵社會參與方面的最新政策和措施，並探討如何通過國際間的合作與交流，為年輕一代搭建更廣闊的平台。她又指，政府將繼續把香港．青年發展高峰論壇打造成為旗艦品牌，每年匯聚來自世界各地的青年進行交流。

除了主題演講外，論壇亦設有專題論壇，涵蓋文化創意產業、創新科技、國家發展與國際交流，以及青年多元發展路向等議題。

中華全國青年聯合會主席徐曉在論壇發表錄影主題演講。（政府新聞處）

馬會透過慈善信託基金捐$1000萬支持青年節

馬會透過其慈善信託基金撥捐1,000萬港元支持青年節@HK 2026，而香港 ‧ 青年發展高峰論壇是青年節@HK其中一項亮點活動。馬會自2023年起作為每屆青年節的主要贊助機構，促進青年團體、非政府機構及商界攜手合作，為青年提供多元發展機會。青年節每年舉辦約200項活動，吸引約20萬人次參與。

此外，民青局昨日（6日）起一連三日，安排多場本地主題考察及交流活動，目的為加深中國內地及海外參加者對香港科技創新、文化藝術等領域的認識，並與本地青年互動交流。活動由YDC青年大使及「連青人網絡」幹事會成員擔任交流大使，與超過500名參加者深入探索香港，促進跨地域青年間的交流合作，全面展現香港魅力，向世界說好香港青年好故事。