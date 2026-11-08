社區照顧者飯堂首試點已派4000飯餐　政府將了解全港營辦機構意向

今年《施政報告》提出，推行社區照顧者飯堂計劃，利用綜合青少年服務中心日間較空閒的時段，向照顧者提供平價飯餐，以隱蔽和接觸高風險的照顧者。勞福局表示，首間在香港仔的試點，由今年3月至今，共派發逾4,000份飯餐，接觸近400名隱蔽和高風險人士，評估近350宗個案。當局又指，將向全港綜合青少年服務中心的營辦機構了解參與意願。



勞福局表示，社區照顧者飯堂首間在香港仔的試點，由今年3月至今，共派發逾4,000份飯餐，接觸近400名隱蔽和高風險人士，評估近350宗個案。（政府新聞網影片截圖）

勞福局表示，社區照顧者飯堂首間在香港仔的試點，由今年3月至今，共派發逾4,000份飯餐，接觸近400名隱蔽和高風險人士，評估近350宗個案。（政府新聞網影片截圖）

社區照顧者飯堂計劃利用綜合青少年服務中心日間較空閒的時段，提供營養豐富、價格相宜的飯餐，吸引高風險的照顧者走出家門，讓社福機構了解其需要，從而提供跟進服務。

位於香港仔石排灣邨的香港仔坊會賽馬會綜合服務處是首個試行計劃的綜合青少年服務中心。照顧者只需十元便能買到一頓熱飯，今年3月至今，飯堂共派發逾4,000份飯餐，接觸近400名隱蔽和高風險人士，評估近350宗個案。

香港仔坊會行政總裁吳綺薇（右）、勞工及福利局首席助理秘書長（兒童）李敬樂（左）。（政府新聞網圖片）

香港仔坊會行政總裁吳綺薇指，曾有七旬長者在飯堂用膳後，主動查詢能否帶同兒子前來。經職員了解，才發現其50多歲的兒子為殘疾人士，母子兩人平日鮮有外出。母子其後開始一起到飯堂用餐，過程中，職員與他們交談，逐漸了解這個家庭。吳綺薇認為，飯堂可讓照顧者及被照顧者接觸更多人、擴大社交圈子，也減少孤獨感。

勞工及福利局首席助理秘書長（兒童）李敬樂指，計劃的目的是接觸「一高三低」群組，即高風險照顧者，及「低收入、低支援網絡、低求助動機」的對象，包括獨居長者、雙老家庭、傷健人士及其家人，以及照顧特殊需要子女的家長。

李敬樂形容飯堂是非常創新的社福模式，結合政府提供的場地和協調、私人或商界的資金，以及社福機構的服務經驗，三方協作。飯堂不只供餐，也是接觸點，讓平日不易主動求助的人走進社區服務網絡。