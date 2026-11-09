機械人友智寶識跳舞與功夫　機器人走入社區計劃即日起可申免費借

隨著科技發展，智能機械人具備多種功能，從情感陪伴到知識分享都能做到。數字政策辦公室今日（9日）宣布推出試驗計劃，免費接觸機器人「友智寶」。數字辦指，「友智寶」能表演跳舞與打功夫，又能提供科技知識，有興趣機構可即日起經網上報名。



試驗計劃申請費用全免

「機器人走入社區」試驗計劃即日起至本月20日，接受合資格機構申請借用機器人於免費社區活動展演，申請費用全免。

數字辦推出試驗計劃，免費借出人形機器人「友智寶」，參與社區機構舉辦的活動，讓市民近距離接觸人形機器人，提升市民對具身智能（擁有物理或虛擬身體的智能機械人）的認知。

藉機械人助長者融入數碼世界

申請機構須在香港為公眾或地區居民服務而成立的機構，例如公司、會社、立法會等，是次申請擬舉辦的社區活動須在2026年12月15日至2027年2月28日期間舉行，並將在明年1月公布下一輪活動申請詳情。

數字辦指「友智寶」可在社區活動中表演跳舞、功夫，也可變身科普大使，跟參加者分享具身智能和其他數碼科技知識。數字辦又指，希望計劃協助有需要人士（尤其是長者）認識和使用數碼產品及服務，幫助他們全面融入數碼化的社會。

「機器人走入社區」試驗計劃

報名日期：即日起至本月20日正午12時

報名方法：填寫網上表格

活動擬舉辦日期：2026年12月15日至2027年2月28日期間