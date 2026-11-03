宇樹G1機械人出戰泰山登山賽　機身過熱退賽　工作人員擔架抬下山

首屆CMG世界機械人登泰山大賽於2026年11月2日在山東泰安正式開賽。據了解，此次機械人登泰山大賽賽道全長3.9公里、共3100餘級階梯，賽事包含人形機械人競速、足式機械人競速、足式機械人負重、外骨骼機械人助力等4個正式賽項，以及1個全域機動探路挑戰賽。



隨着裁判員一聲令下，各機械人按照順序每隔一分多鐘出發。明星產品宇樹機器人G1作為永達智誠戰隊的代表機型亮相。據現場操作員介紹，該機械人為宇樹機械人G1開發版本，即春晚同款。不過，這台G1機械人並未完成比賽。

首屆CMG世界機械人登泰山大賽於2026年11月2日在山東泰安正式開賽。（抖音@極目新聞）

宇樹G1機械人因過熱抱憾退賽：

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在比賽中途，機械人因機體過熱出現故障，操作手為安全起見選擇退賽，工作人員隨後將機械人放上擔架抬下山。實際上，在2025年4月19日北京亦莊舉辦全球首屆人形機械人半程馬拉松賽事時，也曾出現第三方團隊搭載自研演算法，使用宇樹G1機械人參賽的一幕，現場曾出現機械人摔倒的畫面。

當時事件發酵後，杭州宇樹科技發布官方說明進行澄清。宇樹在說明中強調，公司本身並未參加這場馬拉松賽事，當時團隊重心在人形機械人格鬥直播籌備。

G1機械人已經對外發售，賽場亮相的機型是客戶採購後，由獨立參賽團隊自行修改演算法、調試參賽，不同開發方案、操作團隊帶來的機械人表現差異很大，希望公眾不要將第三方參賽效果等同於宇樹官方產品表現。

公開資料顯示，宇樹G1（Unitree G1）人形機械人於2024年5月13日正式對外發布，首發定價9.9萬元（人民幣）起；2024年8月19日推出G1量產版本；2025年2月12日，該機型登陸京東線上開售。

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