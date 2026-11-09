七旬婦打造泳池機械人WYBOT　藉助AI浪潮　穩當行業大哥年賺逾億

筆者又在熱搜上漲知識了。不知道你們是否了解泳池機械人這個賽道？確實是筆者的知識盲區，畢竟家裡也沒有泳池，哈哈哈。也是今天才全面查了下。其實這個泳池機械人哈，跟掃地機械人差異是非常大的，不管是技術層面還是發展背景。



泳池機械人起步有點近了，根據公開訊息可查，全球第一款商用產品是在1983年、國外率先推出的。到國內呢，大概就到了2000年左右了。比較火的就是國產品牌「望圓」，2005年成立，後續一直深耕這個賽道。早期做ODM代工，給海外品牌做產品。

2017年推出了首款量產無纜鋰電泳池機械人，迎來了望圓的拐點。（望圓）

很勵志的是，這個創始人，付桂蘭，當時近50歲，一開始就並不順利。第一年代工到法國市場，因為電機密封問題遭遇產品大面積退貨、公司虧損、資金耗盡、抵押房產。熬到2009年的時候才出現轉機。她開始突破技術、轉向差異化市場，主打輕量、平價產品。

2017年推出了首款量產無纜鋰電泳池機械人，迎來了望圓的拐點。後續開始經營自己的品牌產品，WYBOT，市場銷量也好起來了。2024年的時候，做到了全球第三、中國第一。整體市場佔有率9.2% ，僅次於Maytronics、Fluidra兩大海外老牌巨頭。

而在無纜細分賽道，望圓從開創者一路做到了全球最大供應商！市場佔有率19.7%，屬於是全球第一的硬實力了。到去年的時候，全年出貨達到50.1萬台。產品通過海外亞馬遜等渠道銷往全球超60個國家，更有超150項海內外專利。

營收的話，去年超8億，淨利潤超1億，這一年，創始人付桂蘭70歲。作為參考，2023年的時候，望圓營收3.78億（人民幣，下同）......這是直接開始起飛了啊！旗下的爆款產品呢，也是入門、中高端旗艦各價位段全面發力。

旗下的爆款產品呢，也是入門、中高端旗艦各價位段全面發力。（WYBOT）

爆款走量的入門款，WYBOT C1，幾乎是常年銷量榜。大概是399歐元、約合港幣3496元，給到150分鐘續航，支持爬壁、基礎路徑規劃等功能，主打的是性價比。



中端產品線WYBOT C2 Vision ，在基礎款的功能上，還增加了AI視覺識別污漬搭配App控制等等。



中高端S2、S2 Solar Vision ，又有太陽能補能、自動回樁充電等功能。（WYBOT）

中高端S2、S2 Solar Vision ，又有太陽能補能、自動回樁充電等功能。



今年的大爆款WYBOT S3直接把技術堆上天花板，首發就賣斷貨了。大賣點基於水下AI視覺、3D建圖、水聲定位、自動垃圾轉移與傾倒等等。同時效率更高，傳統機械人需耗時2至3小時的局部清潔任務，這台S3在水下AI引導的高效定點清潔模式下大幅縮短至約10分鐘即可完成。

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回看這條成功的創業之路，其實靠的是非常經典的技術革新。尤其是真正開始爆發的近3年，趁着AI迅速發展的東風，已經坐穩了國產泳池清潔機械人的龍頭位置。最新的消息，目前望圓獲得中國證監會境外上市備案，在繼續衝刺港股IPO 。看來這個泳池機械人的賽道大有市場潛力啊！

望圓也是一面鏡子，內地國產品牌近年在各個細分賽道均展開激烈競爭，也是很勵志的。與此同時，也釋放了一個信號，行業的發展也意味着會有更多國產品牌入局，對於望圓而言，市場壓力也會越來越大，後續守住戰場只會更難。當然也希望這個賽道有越來越多的國產品牌能擠進全球市場的前排位置！

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