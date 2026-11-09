臺日電梯｜機電署署長潘國英又說是個別誠信問題　非行業普遍現象

升降機承辦商「臺日電梯」負責安裝的720部升降機，被揭發違規無裝耐火門框組件。機電署署長潘國英今日（9日）交代事件時指，現行監管機制行之有效，認為今次事件涉及個別承辦商的誠信問題，並非行業的普遍現象。然而，潘國英指今次事件反映監管機制有地方需要加強，已展開檢討及審視工作，日後會要求承辦商拍照紀錄，證明有妥善安裝升降機組件。



升降機承辦商「臺日電梯」負責安裝的720部升降機，被揭發違規無裝耐火門框組件。（資料圖片）

現行機制需經過承辦商自我檢驗、註冊升降機工程師全面檢驗

潘國英指，現行機制下，每部新安裝或者完成主要更改工程的升降機，需經過承辦商自我檢驗、註冊升降機工程師全面檢驗，以及機電署為所有安全部件進行實地複檢及功能測試，才可獲發准用證或復用證。對於已有准用證或復用證的升降機，署方會按風險評估作巡查。

潘國英指監管制度行之有效但又指事件反映制度有地方需要加強

潘國英指，現行監管制度是以確保升降機安全為核心，「一路行之有效」。但他認為，今次臺日漏裝門框組件，反映制度有地方需要加強。署方已展開全面檢討及審視工作，涵蓋新裝及有主要更改的升降機工程、檢查、維修保養，以及《升降機及自動梯條例》下的註冊、規管及審批制度。相關審視工作預計會在今年年底前完成。

他又指，署方會要求承辦商向署方提交工程期間，以及巡查時的影片、照片，例如門框等較隱蔽的部件，要拍片證明已妥善安裝，相關系統會使用區塊鏈技術，並設有全球定位系統（GPS），拍攝影片的技工亦要認證身份。

升降機及自動梯安全諮詢委員會主席李文光（右）指，諮委會會繼續與機電署、業界、物管業界各方面保持溝通，督促臺日盡快完成執修。（張智浩攝）

署方並會加強對所有升降機的巡查及抽驗，即時擴大實地檢測的範圍，除了現時有關安全的項目外，亦涵蓋有機會影響升降機運作及功能的關鍵項目，例如升降機行駛時的暢順度，耐防火裝備的安裝等，署方人員會作實地抽查。

潘國英又認為，今次事件屬個別承辦商的施工及申報的誠信問題，並非行業的普遍現象，又強調政府及業界都非常重視升降機安全。升降機及自動梯安全諮詢委員會主席李文光亦有同樣說法，又指諮委會會繼續與機電署、業界、物管業界各方面保持溝通，督促臺日盡快完成執修。