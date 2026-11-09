事隔3周機電署首解耐火門框是什麼　稱臺日升降機安全不比之前低

升降機承辦商「臺日電梯」負責安裝的720部升降機，被揭發只安裝門板，但無裝耐火門框組件。事隔逾三星期，機電署今日（9日）終於召開記者會交代事件，解釋何為「耐火門框」。署方又指，臺日負責安裝的絕大部份升降機，都已使用30至50多年，按當年要求，毋須安裝特定的門框組件。臺日安裝的門板，耐火時長達120分鐘，較當年60分鐘的要求為多，故「整體的消防安全水平，唔會較之前為低。」



升降機承辦商「臺日電梯」負責安裝的720部升降機，被揭發違規無裝耐火門框組件。（資料圖片）

機電署署長潘國英解釋何為升降機門框組件，其中圖中黃色部分為升降機門門板，紅色及綠色部分為門框組件，用以封閉門板與牆身之間的罅隙。（機電署提供）

機電署署長潘國英解釋何為升降機門框組件，其中圖中黃色部分為升降機門門板，紅色及綠色部分為門框組件，用以封閉門板與牆身之間的罅隙。（機電署提供）

潘國英今日在記者會解釋何為「耐火門框」，指平時等電梯見到的𨋢門、即層站門，一般包括門板、門框組件及其他配件。門板由金屬製成，佔整道門逾90%面積；門框組件則用以封閉門板與牆身之間的罅隙。

整套層站門必須具備不少於120分鐘的耐火等級

整套層站門必須具備不少於120分鐘的耐火等級，要通過耐火效能測試，始符合相關的規定。他又指，層站門要有耐火的「完整性」，即被火燒時，就算有變形，都要能夠阻擋火勢。

機電工程署署長潘國英。（張智浩攝）

機電署長潘國英11月9日出席升降機及自動梯安全諮詢委員會後會見傳媒，指除兩個租置屋邨外，還有338幢私人樓宇、共720部升降機無裝相關門框組件，佔臺日負責工程的九成。（鄧倩瑩攝）

欠門框組件升降機大部份為舊式升降機 層站門耐火要求當年僅60分鐘

臺日無裝門框組件，又會否帶來額外消防風險？潘國英指，根據署方聘請的消防顧問評估，欠缺門框組件的720部升降機中，絕大部份為已啟用30至50年的舊式升降機。相關樓宇全部在1990年之前落成，按當時規定，層站門的耐火要求，僅為60分鐘，並且無要求安裝特定的門框組件。臺日更換升降機時候所安裝的新門板，都通過國際標準的耐火效能測試，即耐火至少120分鐘，故即使臺日無裝門框組件，整體的消防安全水平，「唔會較之前為低。」

惟他強調，有關升降機無裝門框組件仍屬違法。機電署已經指令臺日，覆檢上述樓宇的升降機，盡快進行執收。所有因為執收而產生的相關費用，須由臺日承擔。