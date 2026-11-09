今日新聞8分鐘｜綠Van驚險甩尾司機神反應｜途人疑亂過馬路捱撞

蔡天鳳案｜鄺港傑自辯：為弟照顧孩子與蔡親如兄妹

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(9日）在高等法院續審。首被告鄺港傑繼續自辯，並透露他與蔡的感情親如兄妹。

鄺港傑稱，他不想一對侄仔侄女缺乏父愛，故會常探望胞弟鄺港智與蔡的兩名孩子，並會常遇到蔡，他因而與蔡建立起屋企人的感情，並指二人親如兄妹。他亦是透過蔡而認識譚方駿。

鄺港傑又稱，他本身不介意人知他住居屋，但蔡想保持其形象，故蔡叫他向人自稱住海之戀。

天水圍嘉湖山莊疑點香薰焚宅 67歲婦燒傷重創不治

天水圍昨日（7日）傍晚5時許發生火警，嘉湖山莊樂湖居14座一個中層單位起火，起因疑涉燃點香薰，意外波及雜物。消防在起火單位的沙發上，發現67歲姓吳女戶主陷入昏迷，她雙手及呼吸道燒傷，由救護車送往天水圍醫院後，再轉送屯門醫院。

事主經搶救逾9小時後，今日（8日）凌晨2時50分，證實不治。

北角男途人疑過路捱城巴撞飛逾10米 昏迷搶救後不治

今日（9日）上午8時17分，警方接獲一名57歲姓黃城巴司機報案，指其駕駛巴士駛至北角英皇道與電廠街交界時，撞倒一名男途人。救援人員趕抵現場，發現61歲姓邱事主頭部重創，身體多處嚴重受傷，陷入昏迷，隨即由救護車送往東區醫院搶救，惟最終在上午8時54分被證實不治。警方正調查事故成因。涉事城巴司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。

水務署表示，昨日（8日）下午得悉荃灣中心一期商場及部分住宅大廈，因電力裝置故障而停電，導致大廈供水水泵未能運作，令食水及沖廁水供應受到影響。署方隨即派員到場協助，與荃灣民政事務處、區議員及關愛隊聯繫，並正調派16個水箱及兩架水車，為受影響居民及商戶提供臨時食水。署方了解大廈管理處已安排緊急維修。如有需要，署方會為受影響居民及商戶提供適切的支援。

黃仁勳婚外情｜第三者黃樂自稱曾任央視 履歷疑似造假

英偉達（Nvidia）執行長黃仁勳日前捲入「共諜疑雲」，英國《金融時報》報道更指出，他與被美國當局懷疑是間諜的女子黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）發展浪漫關係，對此他11月8日透過內部訊息，坦承對妻子不忠並道歉，引發外界高度關注。然而，黃樂過去經歷也被外媒起底，不過這份履歷的真實性仍有待調查。

沙田小巴轉彎疑跣胎甩尾 司機神反應救車

網上流傳一段驚險車Cam片段，顯示一輛綠色專線小巴在一個彎位轉彎時，懷疑因路面情況或車速問題跣胎「甩尾飄移」。危急關頭，幸好司機反應迅速及時救車，最終有驚無險順利過彎，未有釀成交通意外。片段上傳者亦讚揚司機好身手：「有啲料到。」

天文台料今晚氣溫再降 周二早最低 16°C

【香港天文台天氣/香港天氣/天氣預報/冷鋒/東北季候風】與冷鋒相關的強烈東北季候風正影響廣東沿岸，天文台今早（11月9日）表示，今早本港各區氣溫普遍較昨日低兩度左右。此外，截至上午7時40分，天文台錄得最低氣溫23.2度，是今年入秋以來的最低紀錄。

天文台今日早上7時55分發出特別天氣提示稱，受冷鋒相關的強烈東北季候風影響，本港今早較涼，風勢頗大，日間大致天晴及乾燥。今晚氣溫將進一步下降，明早市區最低氣溫約16度，新界再低一兩度，星期三早上新界仍然相當清涼，日夜溫差頗大。天文台指，市民要留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。

旺角街頭42歲內地漢暈倒 昏迷送院搶救後不治

旺角有人暈倒不治。今日（8日）傍晚5時24分，警方接獲途人報案，指發現一名男子在花園街97號建興大廈對開暈倒。

救援人員接報趕至，發現42歲姓陳事主陷入昏迷，隨即將他送往廣華醫院搶救，惟其後證實不治。警方將安排為陳男驗屍確定死因。據了解，事主為內地人，他生前患有身體疾病。