市建局檢討同區七年樓齡賠償　明年公布建議　甯漢豪料將不如現時

市建局正檢討「同區七年樓齡」的收購價機制。發展局局長甯漢豪今日（9日）表示，市建局收購價未來很大機會不會維持現有優厚水平，預期檢討會遇到阻力，又指替代方案應給予受影響業主選擇空間。市建局行政總監蔡宏興則指，收購機制已脫離當初政策原意，阻礙私人市場參與市區更新，強調有需要改善收購方案。當局目標在明年上半年提出具體建議，並展開諮詢。



發展局局長甯漢豪表示，現行的七年樓齡賠償很大機會不會維持現有優厚水平。（市建局提供）

市建局今日舉行研討會。（市建局提供）

甯漢豪：市區重建不能只依賴市建局

市建局今日舉行研討會，探討如何透過多方協作，以市區更新創新策略，推動香港構建更宜居、更具活力及更具韌性的城市環境。發展局局長甯漢豪指，香港樓宇老化問題嚴峻，舊區更新已經到了必須重視的關鍵時刻。她強調，市區重建不能只依賴市建局，又指過去十年，市建局帶來的重建住宅僅佔整體約兩成，其餘八成來自私人市場，故私營機構參與十分關鍵。

但甯漢豪同時指，市況波動下，維持市建局的重建動力尤為關鍵。當局正與市建局全面檢討「同區七年樓齡」現金賠償政策，以及樓換樓整套機制。她又透露現行的七年樓齡賠償很大機會不會維持現有優厚水平，預期檢討會遇到阻力，認為要理性討論替代方案，但重點是給予受影響業主選擇空間，讓制度可以持續運行。

市建局行政總監蔡宏興指，「同區七年樓齡賠償」機制已脫離當初政策原意，阻礙私人市場參與市區更新。（市建局提供）

蔡宏興：收購機制已脫離初心 令私人發展商收購困難

市建局行政總監蔡宏興則提到，「同區七年樓齡」收購機制源於1980年代，當時政府為興建港鐵荃灣站而收地，惟受影響樓宇樓齡較低，加上當時沒有現樓供自住業主樓換樓，故提出收購機制，價錢除包含被收購單位市值，亦有自置居所津貼。

蔡宏興又指，市建局最近四個提出收購建議項目，收購呎價較市價普遍高出約1.3至1.4倍，而且無考慮到被收購單位本身質素，令到不少其他舊樓業主等待市建局收購，甚至拒絕作維修保養，導致私人發展商收購困難。

我（業主）越殘越舊，唔使畀錢出來；我越殘越舊，越有機會被市建局收購，因為殘舊唔安全，有優先權喺度。 市建局行政總監蔡宏興談同區七年樓齡收購價

蔡宏興：業主重置單位樓齡相差不大 有違市建局重建初心

蔡宏興又指，即使有「樓換樓」安排，98%受重建項目影響的自住業主，都選擇「同區七年樓齡」收購方案，他們買回的重置單位，與重建項目本身的樓齡差距亦不大，與市建局選擇重建項目時希望改善居住環境的初心有落差 。他強調，舊區重建更新不能單靠市建局，有需要以務實及開放的態度，檢視現行收購方案制度是否仍然最符合城市發展需求。