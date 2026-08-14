市建局連蝕3年虧轉盈錄3.38億營運盈餘　李家超：檢討收購政策

市建局自2022/23年度起，連續3個年度虧損。主席周松崗今晚（14日）在銀禧慶典上公布，成功在2025/26財政年度轉虧為盈，錄得3.38億元營運盈餘。他表示，現正籌備「加強版招標妥」服務，與政府敲定具體措施及執行細節，加強對業主的支援。



行政長官李家超致辭時稱，政府正與市建局檢討整體財務和營運模式，包括備受關注的收購政策。目前市建局收購舊樓時，以同區七年樓齡樓價開價，對舊樓業主具吸引，但在樓市下滑時變成市建局包袱。



市建局今晚舉行成立25周年銀禧慶典，約800位來自政商界人士出席。（市建局提供圖片）

市建局主席周松崗今晚（14日）表示，成功在2025/26財年轉虧為盈，錄得3.38億元營運盈餘。（市建局提供圖片）

李家超：與市建局檢討整體財務和營運模式

成立25周年的市建局今日舉行銀禧慶典，約800位來自政商界人士出席。行政長官李家超致辭時稱，為應對長遠挑戰，政府正與市建局檢討整體財務和營運模式，包括收購政策和推動舊區更新策略的安排。他說，相信市建局會繼續以創新思維推進工作，與政府和各個界別的持份者攜手締造優質的城市生活。

行政長官李家超致辭時稱，政府正與市建局檢討整體財務和營運模式，包括收購政策和推動舊區更新策略的安排。（市建局提供圖片）

周松崗：現正與政府敲定「加強版招標妥」具體措施及執行細節

市建局主席周松崗表示，面對多變的外圍環境及物業市場波動，市建局以靈活策略應對，並善用資源落實各項工作目標，成功在2025/26財年轉虧為盈，錄得3.38億元營運盈餘，為持續推動市區更新提供資源。

他又指，自2001年成立以來，推行80個市區重建及保育項目，重建了1,700多幢失修樓宇，並提供37,000多個新建住宅單位。他說，深信市區更新遠不止拆舊建新，更重要是保持地區的文化特色和人情味。

大埔宏福苑大火揭示出「招標妥」不妥，周松崗表示，「加強版招標妥」服務是未來工作重點之一，市建局現正與政府敲定具體措施及執行細節，以加強對業主的支援。

市建局行政總監蔡宏興（前排中）聯同一眾管理層，在銀禧慶典中透過鼓樂表演，寓意敲響推動社區蛻變的新節奏。（市建局提供圖片）

立法會主席李慧琼、行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀、中聯辦社會發展部主要負責人周和、發展局局長甯漢豪、房屋局局長何永賢、民政及青年事務局局長麥美娟、市建局董事會一眾成員等人今晚出席典禮。