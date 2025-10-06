市建局虧損4100萬　「同區7年樓齡」收購機制「做一個、蝕一個」

市建局主席周松崗及行政總監蔡宏興今日（6日）會見傳媒總結市建局過去一年的工作。主席周松崗表示，市建局在去年財政備受有挑戰，由於受到經濟下行等因素影響，發展商入標意欲下降，去年推出的啟德道/沙浦道項目錄流標，令2024至25年度並無任何賣地收入。



截至今年3月31 底，市建局2024/25財政年度營運赤字為4,100萬元，連同減值撥備26.8億元計算，年度的淨虧損合共總27.2億元。亦估計2025/26年度仍會赤字。資料顯示，2022/23年度及2023/24年度，市建局錄得35億元及39億元虧損，反映市建局已經連續3個年度虧損。



連減值撥備26.8億合計 合計淨虧損27.2億

周松崗又指，市建局目前的總流動資金為21億元，資產淨值為436億元。另亦通過發行債券募集135億元，以及在年初與12間銀行簽訂了一筆130億元的五年期定期及循環銀團貸款。近期又出售「煥然壹居」剩餘的71伙，合共套現約7億元，同時售出位於灣仔利東街以及大角咀的商業物業，涉及近1億元。強調目前局方財務狀況仍然保持穩健。

至於今個年度及在未來數年，市建局會為6個已開展的重建項目進行收購，涉及總開支達235億元，當中九龍城衙前圍道/賈炳達道項目，以及靠背壟道/浙江街項目，涉及總收購成本超過180億元。稱局方會採取「動態管理」策略向已開展項目適時調整及修訂，強調「已經開啟嘅項目必要會按計劃進行及完成」。

左起：市建局主席周松崗、市建局行政總監蔡宏興。

「同區7年樓齡收購方案」沿用20年 樓市下行「收購越多蝕得越多」

市建局行政總監蔡宏興表示，市建局過往使用的「同區7年樓齡收購方案」已沿用20年，但面前目前樓市下跌、環境經濟波動等因素影響，如日後繼續使用該方案只會 「收購越多蝕得越多」，相關檢討預計明年內完成，其後再作公眾諮詢。

較獨立測量師舊樓住宅平均呎價高出逾一倍

他舉例指，上個月提出收購建議的皇后大道西項目及和明倫街項目，分別以實用面積每方呎18,674元及13,891元，向受影響的合資格住宅物業自住業主提出收購，「同區七年樓齡」收購呎價，相比起由獨立測量師在項目附近搜集得到的舊樓住宅物業平均成交呎價，高出逾一倍。

皇后大道西桂香街發展項目。

出現高買低賣、「做一個、蝕一個」

又指，目前以「同區七年樓齡」收購發展的項目，當遇上樓市下行、地價跌幅大的市況下，出現「高買低賣」情況，幾乎是「做一個、蝕一個」。

至於早前獲政府批出去紅磡庇利街、將軍澳137區項目，當中紅磡庇利街已改劃作住宅，而將軍澳 137區項目，目前正作改劃，料年內完成。而早前在施政報告中獲得的三幅北都地皮仍未獲批，故亦會密切向政府跟進。

樓宇復修開支涉款已逾200億

周松崗指，政府推出的5個樓宇復修資助計劃，連同市建局執行這些計劃自資的行政費用及員工開支，涉及的款額已超過200億元。認為社會有需要為進一步加強業主履行樓宇維修責任，以及建立財政儲備以應付所需開支，進行討論和制訂針對性的策略。