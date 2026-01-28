馬頭圍道重建｜市建局擬每呎14807元收購　指比舊樓市值多1.28倍

市建局前年公布開展馬頭圍道/落山道重建項目，估計影響約180戶及20個地舖。局方今日（28日）向受影響的業主發出收購建議，收購價為實用面積每平方呎14,807元，呎價為同區七年樓齡樓價，所有業主將有60日時間考慮收購建議。



市建局行政總監蔡宏興表示，項目內大部分樓宇的樓齡已近60年，收購價與舊樓物業平均市值比較，高達多1.28倍，相關機制所帶來的財政負擔，將不利於舊區更新的長遠可持續發展。



市區重建局前年公布開展土瓜灣馬頭圍道/落山道發展項目，涉及馬頭圍道324至354號的雙數街號。（廖雁雄攝）

業主有60日時間考慮市建局收購建議

市建局指，項目涉及約110個業權，所有業主將有60日時間考慮市建局的收購建議。按照市建局現行政策，當業主接受收購建議並完成收購手續後，市建局會為有關物業內所有合資格的租客提供特惠津貼，而合資格的住宅租客更可選擇安置安排以替代特惠津貼。

呎價為同區七年樓齡樓價 由7間獨立顧問公司評估

局方解釋，有關呎價是假定為同一地區七年樓齡的假設重置單位的呎價。當局經公開抽籤方式選出七間獨立顧問公司，於2026年1月中進行評估，訂定該假設單位呎價，其後獲市建局董事會轄下的土地、安置及補償委員會批准。

合資格自住業主可參與「樓換樓」計劃

市建局表示，會為合資格的住宅物業自住業主在現金補償以外，提供參與「樓換樓」計劃的額外選項。至於項目內的非住宅物業，市建局會按現行的收購政策向受影響業主提出收購建議。

行政總監蔡宏興：以7年樓樓價收購樓齡60年舊樓

市建局行政總監蔡宏興表示，項目內大部分樓宇的樓齡已近60年，反映以七年樓齡的假設重置單位呎價，與市建局收購舊樓物業樓齡的差距已愈來愈大。與舊樓物業平均市值比較，更可高達多1.28倍。相關機制所帶來的財政負擔，將不利於舊區更新的長遠可持續發展。

市建局早前指，馬頭圍道/落山道重建項目地盤總面積約2,120平方米，預計重建後可提升至超過14,000平方米，將會發展成私人商住項目，興建約230個住宅單位及超過2300平方米的地舖。