市建局指社會對「同區七年樓齡」收購政策不熟悉　無法客觀分析

市區重建局行政總監蔡宏興今日（29日）在報章撰文，闡述市建局沿用超過20年的收購政策，包括在市價之上額外提供特惠金的策略，希望公眾有更清晰的理解。他又指出，社會對「同區七年樓齡」收購政策的討論熱烈，認為此政策影響市區更新的速度與可持續性，但部份意見因對政策不熟悉而無法客觀分析。



市建局行政總監蔡宏興。（資料圖片/夏家朗攝）

蔡宏興在《信報》投稿，表示留意到社會就市建局的財務狀況和「同區七年樓齡」收購政策有不少討論，但有少數意見，因不熟悉市建局現行的收購政策，甚或存有誤解，以致未能作出客觀的討論和分析。

他續指，市建局現時採用的自住住宅物業收購準則，是參考政府現行向受收地影響的自住住宅業主的「自置居所津貼」賠償準則而制訂，自2001年起沿用至今。市建局在收購自住業主的住宅物業時，除了會給予市值交吉價外，亦會額外加上一筆慷慨的自置居所津貼，以協助他們購買較新的替代單位。

市區重建局行政總監蔡宏興今日（29日）在報章撰文，闡述市建局沿用超過20年的收購政策。（資料圖片/任葆穎攝）

「自置居所津貼」為假設重置單位（與收回單位面積相若、位於在特點及交通方便程度方面屬類似地區的7年樓齡單位）價值與被收購物業市值的差額，透過公開抽籤方式，委託7間獨立專業測量師行分別就項目的「假設重置單位呎價」進行獨立評估，從而釐定收購呎價；市建局不會影響獨立評估的結果。

蔡宏興又稱，隨着樓齡50年或以上的舊樓數量急劇增長，私樓失修及老化的情況愈發嚴重。市建局提供的優厚補償使不少舊樓業主忽視大廈維修，導致樓宇日益老化，影響安全及環境衞生，並造成物業貶值。這使得市建局對舊樓業主的「同區七年樓齡」收購價與實際市場價值的差距愈來愈大。若繼續沿用現行政策，收購50年以至60、70年樓齡並不斷貶值的樓宇，將難以有效利用社會資源推動市區更新，形成惡性循環。

鑑於發展商的投標意欲預期短時間內不會回復積極，市建局決定推遲部分重建項目的招標時間表，時任總監韋志成承認會影響市建局的現金流狀況。（資料圖片）

他亦說，市建局的收購價格普遍高於私人發展商，這導致舊樓業主更傾向接受市建局的收購提議，不願接受私人發展商的收購提議，從而延遲了舊區更新進程；又或令私人收購的成本上漲，造成土地及房屋價格上升這惡性循環現象。例如，土瓜灣的收購建議每平方呎達13,891元，遠高於市場平均價。

財政方面，蔡宏興表示市建局早前公布2024/25年度的財務狀況，截至本年3月31日，其資產淨值為436億港元，當中包括212億港元總流動資金，財務仍算穩健。

不過，受全球經濟不穩定、地緣政治局勢緊張等因素影響，本港經濟及樓市在疫後的復甦緩慢。在樓價、地價預期將不會有大幅度增長的環境下，市建局的現金回流受到影響，亦凸顯出現行高於市價收購政策，對舊區更新的可持續性帶來財政困難、社會資源未能有效率善用的問題。