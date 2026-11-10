盂蘭勝會｜盂蘭有培訓生計劃？非遺辦資助學費全免（附申請方法）

潮人的盂蘭勝會每年農曆七月初一起在全港各區舉行，歷時一個月，至今已有一百多年的歷史，香港潮人盂蘭勝會於2011年列入第三批國家級非遺代表性項目名錄。

為傳承國家級非遺，香港文化古蹟資源中心公布，由非物質文化遺產辦事處的「非遺資助計劃」資助、文化古蹟資源中心主辦、香港潮屬社團總會協辦的「盂蘭管理培訓生計劃」正接受報名。

培訓生計劃其中一個亮點是親身參與實務，可於明年6月至8月於盂蘭勝會實習，學費全免以外，出席率達標且完成實習者，更獲頒結業證書。「盂蘭管理培訓生計劃」報名方法及詳情，一文看清。



由非物質文化遺產辦事處的「非遺資助計劃」資助、文化古蹟資源中心主辦、香港潮屬社團總會協辦的「盂蘭管理培訓生計劃」正接受報名。（香港文化古蹟資源中心Facebook）

香港文化古蹟資源中心指，盂蘭管理培訓生計劃為一套結合課堂理論、現場考察及實務實習的綜合培訓，讓學員從零開始掌握此項節慶活動的籌備與執行實務，為傳統文化保育注入全新活力。

盂蘭管理培訓生計劃內容是什麼？

．系統化學習｜深入認識非遺歷史起源、演變與社會意義

．理論與考察並重｜2027年1月至5月（逢周末進行）

．親身參與實務｜2027年6月至8月於盂蘭勝會實習

．專業認可｜出席率達標且完成實習者，獲頒結業證書



盂蘭管理培訓生計劃申請資格與名額是什麼？

申請資格：年滿18歲或以上之香港居民

名額：30名



盂蘭管理培訓生計劃課程費用多少？

授課語言：粵語

課程費用：學費全免（獲取錄者須繳付1,000元按金，課堂及實習活動出席率達 80% 者，按金將獲全數退還）



盂蘭管理培訓生計劃如何報名及查詢？

盂蘭管理培訓生計劃報名連結

詳情查詢：

．電話：(852) 2291 0238

．WhatsApp：(852) 6699 2767

．電郵：yulanmt@hkrch.org



盂蘭勝會主要目的是祭祀祖先和祭吊陰曹無祀孤魂，傳統活動包括公演神功戲（資料圖片/夏家朗攝）

盂蘭管理培訓生計劃何時截止及遴選？

．截止報名：2026年11月20日（星期五）下午6時

．遴選方式：成功提交申請者將獲安排面試，取錄結果將以電郵通知。

