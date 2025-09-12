盂蘭文化節2025｜9.12起一連三日舉行　新增互動劇場及抓卡牌遊戲

由香港潮屬社團總慈善基金主辦的第八屆盂蘭文化節，將於9月12日起一連三日在銅鑼灣摩頓台遊樂場及活動中心舉行。除了繼續有搶孤競賽、盆供堆疊賽及工作坊等活動，以及文化導賞外，今屆盂蘭文化節更新增實境互動劇場《阿囡返歸》，以及「盂蘭新章」四處盂蘭抓卡牌遊戲等新元素。大會預計今年會有至少2萬人參與。



第八屆盂蘭文化節將於9月12日至14日，在銅鑼灣摩頓台遊樂場及活動中心舉行。除了傳統的搶孤競賽及盆供堆壘賽外，大會亦舉辦不同工作坊，如盂蘭紮作摺紙、盂蘭工夫茶、金榜題名書寫體驗、盂蘭文化歷史展覽、香港潮人非遺學堂及盂蘭文化導賞等。

此外，今年大會更為文化節增添新元素，如全新「解鈴盆會」實境互動劇場《阿囡返歸》，由劇場角色帶觀眾遊走神功戲棚、神袍棚、附薦台等位置，親歷其境參與一部笑中帶淚的家庭喜劇。今年亦有「盂蘭新章」四處盂蘭抓卡牌遊戲，盂蘭主題卡牌包括7張以大士爺、瑜伽燄口、金漆木雕饌盒、平安米、酬神戲、紅神馬、大神袍及一張以搶孤競賽為主題的金卡牌。

參加者須於指定日期時間，在4個盂蘭勝會地點所放置的抓卡機，分別抓齊7款盂蘭卡牌。並於9月12至14日到位於銅鑼灣摩頓台遊樂場「盂蘭文化節」換領處，憑7款盂蘭卡牌，換領主題金卡一張，便可集齊8款具有吉祥和紀念價值的盂蘭主題卡牌一套，卡牌套裝數量有限，換完即止。

香港潮屬社團主席陳振彬表示，香港潮人盂蘭勝會自從2011年列入國家級非物質文化遺產名錄以來，連續舉辦七屆「盂蘭文化節」，發揮了積極團結香港各族群的作用。今年將舉辦第八屆，相信今年的「盂蘭文化節」能增加宣傳盂蘭文化的效應，凝聚各族群的力量。大會亦預料今年有至少2萬人參與。