華富邨隔6年復辦盂蘭勝會　道士天井破地獄　居民指鬼故多求安心

【盂蘭節／盂蘭勝會／盂蘭盆節／中國鬼節／七月鬼節／中元節】南區的華富邨今日（31日）舉行「華富上邨乙巳年盂蘭勝會」，是該屋邨自2019年後首度復辦。儀式在三座大廈舉行，祭台、高4米的「大士爺」矗立其中，道長展示震撼「破地獄」儀式，居民上香祭祀無主孤魂。



華富邨的原址在日治時期曾是亂葬崗，鬼故多不勝數，有邨民認為儀式能保出入平安，無因儀式感到害怕。



華富邨今日舉行「華富上邨乙巳年盂蘭勝會」，在其中三座大廈的中空天井舉行，道長按習俗進行「破地獄」儀式，是最震撼的環節。（廖雁雄攝）

華富邨大廈天井辦盂蘭勝會成獨特風景

踏入農曆七月，全港各社區輪流舉行盂蘭勝會，直至七月底，地點遍佈香港島、九龍半島和新界約60多處，是香港大規模的民俗活動。

華富邨亦不例外。該屋邨1967年起入伙，設計十分古舊，例如大廈中空有中空天井等。華富邨盂蘭勝會自上世紀70年代起舉辦，當時居民就地選址天井，因為簡單拉帆布擋風即可，可省卻搭棚開支，意外地令天井舉辦的盂蘭勝會成為一個獨特的風景。

華富邨今日舉行「華富上邨乙巳年盂蘭勝會」，大士臺的施孤主持神、高4米的「大士爺」矗立在大廈的中空天井。（廖雁雄攝）

道士托住神主牌跳過火堆 再過金銀橋 最後燒掉大士王儀式才完成

工作人員今日在天井位置架起祭壇，供居民上香。眾多祭品中，以近一層樓高的大士王最矚目。從宗教角度，擺放大士王的作用是震攝孤魂野鬼。大士王並非華富邨的盂蘭勝會獨有，但華富上邨特別的天井設計，造就「天井大王」的出現，坐鎮天井的底部，被大廈中庭的迴廊包圍。

儀式下午2時開始，道士切燒豬並分發給在場居民。道士其後走訪華泰樓指定樓層，代表在不同層數也起到驅邪作用。入黑後，他們再在中庭位置進行破地獄，道士托住神主牌跳過火堆，之後再過金銀橋；最後燒掉大士王及所有祭品，整個儀式才告完成。

華富邨今日舉行「華富上邨乙巳年盂蘭勝會」，道長祭祀位於大士臺的施孤主持神「大士爺」。（廖雁雄攝）

華富邨今日舉行「華富上邨乙巳年盂蘭勝會」，道長按習俗先拜祭「鬼王」和祭吊陰曹無祀孤魂。（廖雁雄攝）

華富邨今日舉行「華富上邨乙巳年盂蘭勝會」，大士臺的施孤主持神、高4米的「大士爺」矗立在大廈的中空天井，居民上香燭祭祀。（廖雁雄攝）

華富邨前為亂葬崗鬼故多 居民認為能保出入平安

該邨最近一次舉行盂蘭勝會已是2019年，其後因為疫情及資源等問題一直停辦至今。政府非物質文化遺產辦事處資助的計劃「傳承華富邨的盂蘭勝會及共同想像其未來」在2023年起啟動，令華富邨的盂蘭勝會重新獲得關注。繼去年放映紀錄片後，今年更令活動相隔6年後重新舉辦。

邨民徐女士認為盂蘭勝會可保出入平安，「始終呢啲樓好容易有人跳樓」，所以即使法事就在樓下進行，她不但不會害怕，反而會感到安心。

華富邨1967年起入伙，全邨即將拆卸重建。（廖雁雄攝）

項目負責人希望引居民及公眾關注

項目負責人、列斯大學社會學及社會政策學院講師黃培烽指，以往華富邨每幢樓也會舉辦盂蘭勝會，但近年因為缺乏資源，加上取消了互助委員會，令活動停辦。今次得以成功重辦，全靠政府資助及華昌樓、華泰樓及華生樓三幢樓的居民捐款。

黃培烽研究了華富邨數年，對這個地方有感情，加上希望引起居民及公眾關注，從而看看華富邨盂蘭勝會以後如何發展下去，所以決定將其完整地重現一次。

項目負責人、列斯大學社會學及社會政策學院講師黃培烽希望引起居民及公眾關注，從而看看華富邨盂蘭勝會以後如何發展下去。（廖雁雄攝）

華富邨即將拆卸 未來盂蘭勝會怎辦？

黃培烽指，以往盂蘭勝會由華富邨居民一手一腳舉辦，這個共事過程是一種維繫社區的方法。他指今之盂蘭勝會對華富邨居民也有另一種意義，因拆卸重建在即，今次盂蘭勝會隨時是重建前最後一次。

黃培烽表示，華富邨盂蘭勝會的未來取決於政府、居民及相關專家，尤其是重建後的樓宇設計將大為不同。