臺日電梯｜姚潔凝：涉事升降機數字驚人　倡引入獨立第三方檢驗

臺日電梯被揭發為全港的720部升降機工程漏裝防火門框，機電署預計兩至三個月內完成執修。升降機及自動梯安全諮詢委員會成員姚潔凝形容，涉事的升降機數字驚人，由於當局正調查事件，不估計背後動機，建議就日後升降機工程，機電署可引入獨立第三方檢驗，進一步保障市民安全，不過，在時間或費用成本會有所增加，令小業主會有擔憂。



民建聯立法會議員郭芙蓉則認為，今次事件不是員工一時大意，而是制度出現問題，建議機電署加強抽檢比例和深度、與警方建立違規個案轉機制，加強罰則等。



升降機及自動梯安全諮詢委員會委員會成員姚潔凝表示，是次臺日電梯事件屬於個別公司，不是整體業界的問題。（資料圖片）

坊間有意見認為臺日「少數怕長計，慳得就慳」

機電署升降機及自動梯安全諮詢委員會昨日就臺日事件召開會議，委員會成員姚潔凝今早接受電台訪問時形容討論氣氛熱烈及良好。她表示，是次臺日電梯事件屬於個別公司，不是整體業界的問題。她不估計臺日背後動機，但引述坊間有意見指，臺日或「少數怕長計，慳得就慳」。

針對審批升降機工程上，姚潔凝建議機電署引入獨立第三方檢驗，「在中間做多一步」，以確保市民的安全。不過，她關注市民對費用比較敏感，尤不少升降機、樓宇均出現老化情況，加上建築物也有多面翻新和維修，有物管業界代表反映，小業主覺得「省一塊錢就得一塊」。

她又解釋目前部份升降機維修保養會用到數碼工作日誌，由署方認可人員登入系統，在維修工序完成後，會將工作內容拍照、拍片上載。以往使用數碼工作日誌是為了避免嚴重安全事故，如之前曾出現升降機急降或急升的問題。署方表示，日誌系統仍有待更新，她認為日誌推廣至更新及更換升降機工程做法理想，希望能在年底完成更新。

議員：臺日員工非一時大意 監管制度出現偏差

民建聯立法會議員郭芙蓉同樣形容「漏裝」升降機數字驚人，她認為事件絕對不是員工一時大意，而是監管制度出現偏差，臺日應負上最大責任，監管部門亦要反思。

立法會議員郭芙蓉同樣形容數字驚人，她認為事件絕對不是員工一時大意。（資料圖片/黃寶瑩攝）

她提出4方面優化建議措施，分別是優化抽檢比例和深度，一些關鍵的安全設施應寫進重點核查清單；加強註冊工程師的獨立性和問責性，審批簽文件不再走流程，日後出現問題工程師要受紀律處分；建立違規個案轉介，署方與警方建立快速通報機制，及早介入調查；以及加強除牌機制，專業失當人員應該釘牌，採取「零容忍」態度。