康宏騙案4被告囚4至7月 律政司指刑期應以年計 求上訴庭覆核
撰文：朱棨新
出版：更新：
康宏環球3名前高層涉在公司發債時，隱瞞康宏關連公司配售債券，並假裝由其他證券行負責。3名高層及一名證券公司經理，經審訊被裁定罪成，被判囚4至7個月，其中兩人更准緩刑。他們一度上訴得直，但終審法院最終恢復各人的定罪，律政司並認為他們的刑期過輕，今(10日)在上訴庭要求作刑期覆核（CAAR19/2021）。
律政司陳詞指，其中3名高層涉案時身居要職，犯案時違反誠信，認為刑期應以年計，另有兩名被告獲准緩刑亦屬原則性犯錯，要求上訴庭再作考慮。
其中兩名康宏前高層准緩刑
4名被告：麥光耀（康宏前行政總裁）、陳麗兒（康宏前首席財務總監）、黃淑安（康宏前經理）和李易明(鼎成證券有限公司前總經理)。
4人原審時被裁定串謀詐騙等罪成，麥光耀和李易明分別被判囚7個月和5個月，麥另被禁止擔任公司董事3年；陳麗兒被判囚5個月，緩刑18個月，禁止擔任公司董事2年；黃淑安判囚4個月，緩刑18個月。
其中3名被告案發時為上市公司高層
律政司代表今陳詞指，原審法官在判刑時，未有充分考慮加刑因素。律政司一方解釋，上市公司相信其高層是金融制度的根基。首3名被告涉案時為上市公司的高層，身居要職，惟他們犯案違反誠信。第4被告李易明在知情下，協助涉及違反誠信的串謀詐騙。惟原審法官未有充分考慮，判刑時未有提及違反誠信的相關法律原則。
認為刑期應以年計 兩被告准緩刑亦屬錯誤
律政司續指，原審法官因各被告的背景和定罪對他們的影響等，給予過多的刑期扣減。律政司認為，被告的刑期應以年計算，其中兩名被告被判緩刑，屬原則上犯錯。
麥爭議發債對上市公司有利
代表首被告麥光耀的資深大律師陳政龍指，本案有其獨特背景，包括發債對上市公司有利，案中配售公司的佣金亦屬合理。麥涉案時使用一個不知道是否合規的方法，認為其罪責相對較低。
康宏騙案4被告終極敗訴恢復罪名 2人再入獄 麥光耀離港需作安排康宏案4被告上訴撤詐騙罪 終院指上訴庭決定疑有誤 9.3聆訊涉串謀在配股時詐騙 康宏環球高層與證券公司經理上訴得直康宏環球高層與證券公司經理 配售股份串謀訛騙 囚5至7個月康宏3前高層與證券公司經理 涉串謀在配股時詐騙 全部裁定罪成