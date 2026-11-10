康宏騙案4被告囚4至7月　律政司指刑期應以年計　求上訴庭覆核

康宏環球3名前高層涉在公司發債時，隱瞞康宏關連公司配售債券，並假裝由其他證券行負責。3名高層及一名證券公司經理，經審訊被裁定罪成，被判囚4至7個月，其中兩人更准緩刑。他們一度上訴得直，但終審法院最終恢復各人的定罪，律政司並認為他們的刑期過輕，今(10日)在上訴庭要求作刑期覆核（CAAR19/2021）。



律政司陳詞指，其中3名高層涉案時身居要職，犯案時違反誠信，認為刑期應以年計，另有兩名被告獲准緩刑亦屬原則性犯錯，要求上訴庭再作考慮。



其中兩名康宏前高層准緩刑

4名被告：麥光耀（康宏前行政總裁）、陳麗兒（康宏前首席財務總監）、黃淑安（康宏前經理）和李易明(鼎成證券有限公司前總經理)。

4人原審時被裁定串謀詐騙等罪成，麥光耀和李易明分別被判囚7個月和5個月，麥另被禁止擔任公司董事3年；陳麗兒被判囚5個月，緩刑18個月，禁止擔任公司董事2年；黃淑安判囚4個月，緩刑18個月。

麥光耀被判囚7個月。（康宏facebook圖片）

康宏時任首席財務總監兼執行董事陳麗兒，判囚5個月但准緩刑18個月。（康宏網頁圖片）

鼎成證券首席策略總監李易明(中)，被判囚5個月。（林振華攝）

其中3名被告案發時為上市公司高層

律政司代表今陳詞指，原審法官在判刑時，未有充分考慮加刑因素。律政司一方解釋，上市公司相信其高層是金融制度的根基。首3名被告涉案時為上市公司的高層，身居要職，惟他們犯案違反誠信。第4被告李易明在知情下，協助涉及違反誠信的串謀詐騙。惟原審法官未有充分考慮，判刑時未有提及違反誠信的相關法律原則。

認為刑期應以年計 兩被告准緩刑亦屬錯誤

律政司續指，原審法官因各被告的背景和定罪對他們的影響等，給予過多的刑期扣減。律政司認為，被告的刑期應以年計算，其中兩名被告被判緩刑，屬原則上犯錯。

麥爭議發債對上市公司有利

代表首被告麥光耀的資深大律師陳政龍指，本案有其獨特背景，包括發債對上市公司有利，案中配售公司的佣金亦屬合理。麥涉案時使用一個不知道是否合規的方法，認為其罪責相對較低。