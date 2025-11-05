康宏騙案4被告終極敗訴恢復罪名　2人再入獄　麥光耀離港需作安排

康宏環球3名前高層，涉在逾十年前發行公司債券時，實由康宏關連公司發行，卻假裝由其他證券行負責。3名高層與一名證券公司的經理，曾在區院被裁定串謀詐騙罪成，去年被裁定上訴得直全部脫罪。律政司不服上訴庭決定，早前提出終極上訴。終審法院今(4日)下判辭，裁定律政司勝訴，恢復4名被告的定罪及判刑。其中兩人仍有刑期未復畢，需再度入獄，惟被告之一麥光耀人現不在港，料他周五返港，控辯雙方將討論如何安排該被告再入獄。



上訴人為律政司，4名答辯人：麥光耀（48歲，康宏前行政總裁）、陳麗兒（50歲，康宏前首席財務總監）、黃淑安（44歲，康宏前經理），李易明(52歲，鼎成證券有限公司前總經理)。

康宏前高層麥光耀被判囚7個月，他現不在港，料周五返港，控辯雙方需討論如何安排他再入獄。（康宏環球facebook截圖)

鼎成證券首席策略總監李易明(用手按額者)，被判囚5個月，需再入獄服餘下刑期。（林振華攝）

康宏首席財務總監兼執行董事陳麗兒，因被判囚5個月，但准緩刑18個月，故毋須入獄。（康宏網頁圖片）

麥及李被判囚7及5個月

4人原審時被裁定串謀詐騙罪等成，麥光耀和李易明分別被判囚7個月和5個月，麥另被禁止擔任公司董事3年；陳麗兒被判囚5個月，緩刑18個月，禁止擔任公司董事2年；黃淑安判囚4個月，緩刑18個月。

麥正身處外地料周五返港

上訴庭去年被裁定4人上訴得直，撤銷其定罪及判刑。終審法院今裁定律政司上訴得直，恢復原審的定罪和判刑。其中被判囚麥光耀和李易明曾獲上訴庭批准保釋，需就餘下的刑期服刑。麥光耀現身處外地，星期五才返港，控方和辯方將再商量如何安排他服刑。

鼎成有協議配售實由康宏證券進行

案情指，首三被告案發時為康宏環球(前稱康宏金融控股)高層，麥同時持有康宏證券的股分。2014年7月至2015年1月間，康宏4次發行配售債券，鼎成均為配售代理。鼎成和康宏證券則有配售協議，實際配售由康宏證券進行。康宏支付逾5100萬元配售費予鼎成，鼎成則把當中大部份支付予康宏證券。

4人曾在區域法院被裁定罪成

控方指，4名被告利用鼎成隱瞞康宏證券參與配售，從而避開調查，康宏的董事會亦不知道這安排。麥因配售而獲得間接利益。區域法院法官認為這安排屬關連交易，裁定4被告罪成；上訴庭卻認為不構成關連交易，撤銷4人罪名。

關連交易適用於上市發行人和關連人士

律政司早前提出終極上訴，終審法院法官今下判辭指，關連交易受《上市規則》第14章規管，關連交易規則亦適用於上市發行人和關連人士之間的交易。康宏和康宏證券在本案中存在交易，認為這安排屬關連交易，而康宏和鼎成的交易只是幌子。

麥未有披露安排間接利益

終法法官認為，案發時為康宏董事的麥光耀，有責披露涉案安排中的間接利益，而首項串謀詐騙的字眼，亦包括隱瞞該些利益，在沒有作出披露和沒有董事會批准下，麥不能參與相關涉及配售的決定。

首三被告亦涉以不誠實手段作妨礙

就另一項控告首三名被告的串謀詐騙罪，終院法官認為三名被告使用不誠實手段，妨礙有可能因涉及關連交易而引致的調查，做法足以構成串謀詐騙。因此裁定律政司上訴得直。

案件編號：FACC1/2025