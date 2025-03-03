康宏案4被告上訴撤詐騙罪　終院指上訴庭決定疑有誤　9.3聆訊

康宏環球三名前高層與證券公司總經理等4人，涉假裝安排配售股份，原被裁定串謀詐騙罪成，並被判囚5至7個月。4人其後上訴得直獲撤罪。律政司不服裁決，要求上訴至終審法院被拒。律政司直接向終審法院申請上訴許可，終院日前頒下判辭指，上訴庭錯誤容許被告就定罪上訴，造成嚴重不公，遂批准律政司上訴，聆訊將於今年9月3日進行。



四名被告：麥光耀（47歲，康宏前行政總裁）、陳麗兒（49歲，前首席財務總監）、黃淑安（42歲，前經理），李易明(51歲，鼎成證券有限公司前總經理)。4人原審時分別被裁定多項串謀詐騙罪成並判囚，後來上訴得直，定罪及判刑獲撤。律政司去年5月申請上訴至終審法院，但上訴庭指律政司將假設問題包裝成根本不涉及本案的法律觀點，駁回申請。

麥光耀原被裁定串謀訛騙罪成，上訴得直後獲撤銷控罪。（康宏facebook圖片）

康宏前執行董事兼首席財務總監陳麗兒。（康宏網頁圖片）

鼎成證券首席策略總監李易明(用手掩額)。（林振華攝）

案件涉廣泛重要法律觀點

終院在判辭認同律政司指，案件具有重大而廣泛重要性的法律觀點，即「就上市規則第14A.25條而言，上市公司與關連人士之間的關連交易是否必須存在直接的合約關係？特別是如果一方（『幌子的一方』）與上市公司簽訂一份沒有真正商業目的的服務協議，並事先安排「幌子」聘用上市公司的關連人士實際提供該服務給上市公司，在法律上，當該關連人士被聘用時，根據上市規則第14A.25條，上市公司與關連人士之間又是否存在關連交易？」

疑錯誤准許被告提出上訴

判辭續指，上訴庭錯誤地准許被告就2項串謀詐騙罪提出上訴，亦錯誤裁定控方未能證明有關連交易，認為涉及嚴重不公，批出終審法院上訴許可，排期今年9月3日進行聆訊。

案件編號：FAMC 22/2024