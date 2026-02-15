閉路電視｜周一鳴：研今年內增人臉識別 商場「天眼」接入警系統
撰文：林遠航
出版：更新：
保安局擬申請40.6億元撥款，擴大警方安裝閉路電視的「銳眼」計劃，預計到2028年，全港會有共約60,000支警方鏡頭。警務處處長周一鳴出席電視節目被問到，「有無機會其實六萬唔係你哋最終極目標，而係更加多，可能好似內地咁，每行兩步就有一個閉路電視，係咪你哋想要嘅目的呢？」，他回應指「我哋想要」，但強調要視乎實際情況，又稱雖然未有概括願景，但數量愈多愈好。
周一鳴又提到，警方正就加入人臉識別技術到閉路鏡頭系統進行工作，期望最快今年內推行。
被問鏡頭數量目標會否多於6萬「似內地、每行兩步就有一個」 周一鳴：我哋想要
周一鳴今日（15日）在無綫節目《講清講楚》，被問及「有無機會其實六萬唔係你哋最終極目標，而係更加多，可能好似內地咁，每行兩步就有一個閉路電視，係咪你哋想要嘅目的呢？」周一鳴回答：「我哋想要」，但強調本港郊野多，要視乎覆蓋率等實際情况，認為6萬支只是第一個階段，完成後可再檢討。
再被問到「咁究竟係咪真係要去到內地咁樣，行兩步或者揸架車閃一閃都已經影晒個樣啦，係咪香港警方想要嘅效果呢？」周一鳴指，雖然現時未有概括願景，但閉路電視「愈多梗係愈好」，認為可為市民帶來更多「安全感」。
至於如何平衡私隱問題，他指「二、三十年前都有討論過這個問題，社會是一片反對聲音」，但「時移勢易」，不止內地，世界上很多地方「每走兩步已有一個（鏡頭）」。
研今年內銳眼系統加入人臉識別 商場閉路鏡頭接入警系統
周一鳴又表示，希望於不久將來把「人臉識別」技術加入警方閉路鏡頭系統，他表示「不可以很肯定是否今年（實施）」，但「當然希望這樣」；若今年無法則希望明年可做到。警方正就法例框架、技術方面進行工作，他強調推出前會與市民交代。
警方去年提出將高人流公眾地方，例如商場的閉路鏡頭接入「銳眼計劃」系統，周一鳴說，警方已和部分商場溝通並獲得正面回應，目標今年內會有商場實施。
