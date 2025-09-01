偽造人臉識別記錄「掃臉」騙25萬薪酬　行政主任及2工人亦認罪

兩名地盤管工涉利用工地以人臉識別登記系統之便，聘取6名工人後，以其中一名管工的容貌替6人登記，叫該6名工人均不用上班，每日由該管工為6人「掃面」，以偽造出勤記錄，從而騙取薪酬25萬元。廉署其後拘捕管工等8人，控以多項欺詐罪，兩名管工和三名工人早前認罪。案件今(1日)在西九龍裁判法院再訊時，一名行政主任和兩名工人亦認罪。裁判官替8名被告索取報告，押後至9月分兩批判刑。



餘下3名被告今亦認罪

8名被告分別為：鄧宇程，實力工程有限公司(實力工程)前助理總管工；陳天翰，實力工程前管工；黎宇橋，實力工程時任工地行政主任；以及五名建築工人，趙劍雲、蔡勇、施國成、莊錦雄及麥志健，8人年齡介乎35至58歲。

其中行政主任黎宇橋今承認4項欺詐罪，工人施國成及莊錦雄各承認1項欺詐罪；其餘5名被告早前已認罪。

餘下3名被告今在西九龍法院認罪。

助理總管工需還押

裁判官替鄧宇程索取背景報告，把其判刑押後至9月15日，期間鄧需還押。裁判官另為餘下7名被告索取社會服務令報告，把其判刑押後至9月30日，期間他們准繼續保釋。

地盤用人臉識別系統掃臉入工地

案情指，實力工程於2021年6月獲聘為尖沙咀一個商廈建築項目的主承建商。鄧宇程及陳天翰是實力工程的助理總管工及管工，負責監督該工地的運作。該項目的建築工人，須透過人臉辨識系統登記容貌，才可以進入工地。他們每天上下班時，透過系統掃描臉部以登記值勤紀錄。實力工程會按工人的值勤情況，每月計算及發放工資。此外，黎宇橋獲授權操作該系統。

鄧介紹6人當雜工並叫他們毋須返工

鄧宇程於2022年12月至2023年1月期間，先後介紹趙劍雲、蔡勇、施國成、莊錦雄及麥志健等六人到工地任雜工，陳天翰為6人在人臉辨識系統登記容貌。相關值勤紀錄顯示，6名工人分別在工地上班36至43天，實力工程向分判商發放逾25萬元工資。惟廉署調查發現，鄧宇程向建築工人表示他們無須到工地工作，涉案工資最終轉交予鄧宇程及陳天翰。

該6工人全由陳代掃臉偽造值勤紀錄

廉署調查顯示，鄧宇程安排陳天翰在黎宇橋的協助下，擅自更改該6名建築工人在人臉辨識系統內的登記紀錄，全部換上陳天翰的容貌，以便掃描臉部偽造值勤紀錄。

案件編號：WKCC1964/2025