物流署9700萬訂日製口罩　收貨時八成半為內地製造　向供貨商索償

政府物流服務署2020年新冠疫情肆虐之初，曾以9700萬元向供貨商購買3200萬個口罩，但收貨後發現當中有8成半由內地生產，認為供應商違約，因而向供應商索償。案件（HCA123/2021）今（10日）在高等法院開審。



代表政府的律師在開案陳詞指，被告當時同時接了政府及滙豐的訂單，並指滙豐的利潤較高，被告未有向日本訂夠足夠的貨量。他們在供貨時，把日本製的口罩，先提供給滙豐，原告認為被告作失實陳述，並構成欺詐，有違約之嫌，要求賠償9770萬元。

被告卻稱因供貨廠商出現問題，非有意違約。



原告方為律政司司長，被告方為柏迪環球有限公司及董事劉君明。

律政司代表政府向供貨商索償。(葉志明攝)

八成半口罩內地生產

原告方開案陳詞指，事發時為疫情時期，政府物流服務署負責採購口罩，以9700萬向被告購入3200萬個日本製造的口罩，惟最終被告方提供的3200萬個口罩中，有85%為中國內地製造，構成欺詐和失實陳述。

同時接滙豐訂單 日本口罩先給滙豐

政府同年8月展開調查，發現被告方向日本廠商訂購的口罩數量不足3200萬，被告在同年以更高的利潤，接下了滙豐的訂單，即被告會優先將該批日本口罩供應予滙豐。此外，被告方曾嘗試誤導政府，訛稱全部口罩均是日本製造，更就此提供了虛假的檢測報告。惟被告方最終承認，在日本口罩中混入內地生產的口罩，再供應給物流署。

被告稱因廠商供貨有問題 非故意違約

被告方指，是否欺詐應建基於被告簽約時的想法，即是否當時已計劃不向政府提供日本口罩。然而，劉在簽約前已知悉廠商每日可生產30萬個口罩，其後才與政府簽約。惟其後廠商供貨有問題，但滙豐訂單的送貨日子早於政府，故被告先向滙豐供應口罩，並非故意違約。