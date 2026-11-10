繽紛冬日巡禮11.18開幕　擴至尖沙咀銅鑼灣　太空館變巨型水晶球

【繽紛冬日巡禮／旅發局／中環／尖沙咀／銅鑼灣／除夕倒數煙花匯演】聖誕節將至，旅發局今日（10日）宣布，「繽紛冬日巡禮」將於今年11月18日至明年1月5日舉行，今屆活動將由中環進一步擴展至尖沙咀及銅鑼灣，將在3個旅遊旺區呈現不同主題的光影表演，其中皇后像廣場花園將設置歷年最高22米的戶外聖誕樹，附近9幢大廈的外牆每晚上7時起上演8幕沉浸式光影表演。

至於對岸尖沙咀文化中心及鐘樓將化身成光影舞台，而藝術館及太空館外牆呈現「極光幻景」，其中太空館變成巨型水晶球，逾7,000盞燈球組成燈海；另外銅鑼灣利園區12月中辦聖誕市集，希慎道一帶將打造40米戶外精靈酒吧。一文看清「繽紛冬日巡禮」活動詳情。



旅發局「繽紛冬日巡禮」將於今年11月18日至明年1月5日舉行。（旅發局模擬圖）

皇后像廣場花園將設置歷年最高22米戶外聖誕樹。（旅發局模擬圖）

中環︰皇后像廣場花園設22米戶外聖誕樹 12米經典蒸氣火車

旅發局今日（10日）公布，「繽紛冬日巡禮」將於今年11月18日至明年1月5日舉行，其中焦點活動的「香港冬日小鎮」將擴展至中環、尖沙咀及銅鑼灣共3大旅遊景點，呈現不同主題的光影表演。

中環皇后像廣場花園方面，冬日小鎮將以環球聖誕歷奇作為主題，設有歷年最高22米的戶外聖誕樹，相當於6層樓高，旁邊放有12米經典蒸氣火車及多間小木屋，供市民及旅客選購節日禮品、美食及飲品。翻查資料，去年中環的戶外聖誕樹高20米。

中環冬日小鎮將以環球聖誕歷奇作為主題。（旅發局模擬圖）

皇后像廣場花園附近多座標誌性建築，每晚7時舉辦全新光影表演。（旅發局模擬圖）

皇后像廣場花園附近9幢標誌建築每晚7時辦光影表演

同時，皇后像廣場花園附近9幢標誌性建築，包括中國銀行大廈、中銀大廈、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、香港文華東方酒店、太子大廈、渣打銀行大廈、終審法院大樓的外牆，在每晚7時舉辦全新光影表演。

該光影表演共有8幕，故事以經典蒸氣火車貫穿全場，帶領觀眾穿梭玩具世界等奇幻場景。

鐘樓及香港文化中心將化身成光影舞台。（旅發局模擬圖）

市民可在文化中心觀景台欣賞匯演。（旅發局模擬圖）

尖沙咀︰鐘樓及文化中心化身成光影舞台 太空館變水晶球

尖沙咀方面，香港文化中心及鐘樓將化身成光影舞台，市民可在文化中心觀景台欣賞匯演，屆時企鵝、松鼠等卡通動物朋友逐一啟動神奇點唱機，將多首耳熟能詳的聖誕樂曲，重新演繹成流行舞曲及爵士樂。

同時香港藝術館及香港太空館外牆呈現「極光幻景」，前者將披上極光色彩，勾勒出北國風光；而太空館外牆化身為巨型水晶球，漫天雪花伴隨馴鹿翩然起舞，超過7,000盞燈球組成燈海。

香港太空館外牆會呈現極光幻景，太空館外牆會化身為巨型水晶球。（旅發局模擬圖）

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銅鑼灣︰希慎道打造40米戶外精靈酒吧 利園區12月辦聖誕市集

銅鑼灣利園區方面，蘭芳道及白沙道兩幢大廈外牆也有光影表演，呈現精靈們在聖誕工房內忙碌準備禮物的故事；恩平道及希慎道亦亮起閃爍燈飾及節慶裝，其中希慎道將打造成40米戶外精靈酒吧。巿民及旅客更可參加一系列銅鑼灣導賞團及本地樓上舖文化體驗，深入感受銅鑼灣的魅力。

而銅鑼灣的冬日小鎮將於12月中開始，在利園區內舉行聖誕市集及一連串聖誕工作坊，並推出多項零售及餐飲節慶禮遇。

銅鑼灣繽紛冬日巡禮地點包括蘭芳道、白沙道、恩平道及希慎道。（旅發局模擬圖）

銅鑼灣的冬日小鎮將於12月中初開始舉行聖誕市集及一連串聖誕工作坊。（旅發局模擬圖）

除夕倒數煙花匯演為壓軸盛事 主題慶祝香港特區成立30周年

旅發局指，將於本年11月18日至下年1月5日期間，聯同AlipayHK、支付寶及Alipay+推出大型消費推廣活動，用戶只要掃描指定二維碼參與活動，可獲得逾百款精選餐飲及零售優惠，可在任何接受支付寶的商戶使用，包括10萬份消費優惠，以及有機會獲得最高港幣或人民幣500元消費獎賞等。

此外，除夕倒數煙花匯演，將作為繽紛冬日巡禮的壓軸盛事登場，主題為慶祝香港特區成立30周年，詳情將稍後公布。

旅發局主席林建岳表示，會聯同業界推出過百項冬日優惠。（葉志明攝）

旅發局︰今年繽紛冬日巡禮規模是歷年最大

旅發局主席林建岳表示，今年的活動規模是歷年最大，旅發局聯同業界推出過百項冬日優惠，以及一系列「只能在香港品嚐」的美食。