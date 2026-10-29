天瑜事故｜醫委會三理由解押後研訊　天瑜爸爸質疑最後一刻改主意

女童周天瑜於2020年在瑪麗醫院進行手術期間，延誤輸血48分鐘，事後變為植物人，至2024年離世。醫委會以等待死因庭結果為由，押後原定本月10月27日至30日舉行的紀律研訊，家屬感無奈。



醫委會周三（28日）發表聲明解釋押後涉三個理由，天瑜爸爸今午（29日）於社交平台撰文回應，重申早於今年2月收到死因庭通知，會為天瑜個案召開死因聆訊；3月收到醫委會通知本月27至30日進行研訊，本月9日仍收到醫委會電話確認27日的研訊事項，沒料本月20日突然改變主意。天瑜爸爸認為，如醫委會可早於半年前決定押後研訊，相信死因庭可提早排期，現時卻「白白浪費了半年的時間」，他認為最後一刻才「如夢初醒」地押後研訊的做法，對病人及家屬亦不公平。



天瑜爸爸今年5月22日於社交平台發文稱，法庭決定召開死因研訊。（資料圖片／盧翊銘攝）

醫委會周三（28日）發表聲明解釋押後紀律研訊的三大理由，包括死因研訊披露的證據，與紀律研訊有「實質重疊」；死因庭具更廣泛的法定調查權，有助提升紀律研訊公平性；以及符合司法公正與程序效益，避免新證據引起爭議。

天瑜爸爸今午（29日）於社交平台撰文回應，重申早於今年2月收到死因裁判法庭通知，會為天瑜個案召開死因聆訊；3月收到醫委會通知本月27至30日進行研訊，本月9日仍收到醫委會電話確認27日的研訊事項，至20日才突然改變主意。

天瑜爸爸憶述，當時曾質問對方，醫委會早知死因庭將召開，為何等到召開研訊前一星期才改變決定，並未獲直接解答，只是解釋押後研訊是為得到更廣泛的資料和證據等。直至昨晚的聲明，仍未見醫委會解釋為何沒早半年前決定押後研訊。

讓我感到不忿的是，如果醫委會可早在半年前決定押後研訊，相信死因庭也可以提早進行排期，現在卻白白浪費了半年的時間，對於我這個末期癌症患者來説，我不知道自己還剩多少個半年…… 天瑜爸爸

天瑜爸爸認為，如醫委會可早在半年前決定押後研訊，相信死因庭可提早排期，現時卻「白白浪費了半年的時間」，批最後一刻「如夢初醒」地押後研訊的做法對病人及家屬亦不公平。

2020年，女童周天瑜於瑪麗醫院因醫療事故成為植物人，延至去年離世。（資料圖片）