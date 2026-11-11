居屋｜家有初生最高按揭擬下期起增至95%　與放寬轉讓期周五討論

施政報告2026提出在下期居屋起，容許新生嬰兒白表申請家庭的最高按揭成數由90%增至95%，同時將過去4年新推售資助出售單位轉讓年期限制由15年減至10年。據了解，房委會資助房屋小組周五（13日）將開會審議兩項措施。消息指，房協過去4年推售的資助出售房屋，亦會放寬轉讓年期限制至10年。



房委會。（資料圖片）

2022年至2025年期間首次出售的居屋，轉讓限期將縮短至十年。圖為「居屋2023」項目啟德啟悅苑。（資料圖片）

《施政報告》2025已公布新推售資助出售單位公開市場轉讓年限，由首次轉讓日起計15年縮短至10年，並已在「居屋2025」及「綠置居2025」實施。今次房委會資助房屋小組會討論過去4年出售的資助出售單位轉讓年期限制減少，旨在與相關政策看齊。據了解，新措施將會涉及房委會3.5萬個居屋及綠置居單位，及房協約3,000伙資助出售房屋。

今年《施政報告》提出，容許有新生嬰兒白表家庭申請者的最高按揭成數，由現時90%增至95%。（資料圖片／方承恩攝）

「家有初生優先配屋計劃」至上月底約2,000宗成功獲編配入住公屋

至於鼓勵生育措施，包括2023年推出的公屋「家有初生優先配屋計劃」，消息指截至今年10月底，約8,400宗公屋申請在計劃下獲縮減一年輪候時間，當中約2,000宗成功獲編配入住公屋。

有新生嬰兒白表家庭申請者最高按揭成數由90%增至95%

至於2024年實施的資助出售房屋「家有初生優先選樓計劃」，至今逾800個家有初生的家庭通過計劃，成功購買房委會資助出售單位。《施政報告》2026進一步提出，容許有新生嬰兒白表家庭申請者的最高按揭成數，由現時90%增至95%。凡在相關居屋銷售計劃申請截止當日，在申請表上有三歲或以下的子女的家庭，均可受惠於此措施。

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