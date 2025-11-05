據悉房委會明日審議置業階梯措施　明年起新居屋轉讓年期降至10年

房委會資助房屋小組委員會明日（6日）將舉行會議。據悉，會議將討論今年《施政報告》提出的豐富置業階梯措施，包括將新資助出售單位的轉讓年期限制由15年縮短至10年、下一期「白居二」增加1,000個配額、調整明年居屋綠白表配額比例至50:50，以及提高居屋、綠置居大單位比例，各措施有望明年實施。



至於「長者業主樓換樓計劃」，以及容許擁有資助出售單位10年或以上的業主出租予合資格白表申請者，預料今次會議不會提及，消息指政府會在釐訂細節後再作諮詢。



房委會於2022年收緊居屋和綠置居的轉讓限制，將首次轉讓日期起計的限制年期由10年延長至15年。消息指，過去3年居屋及綠置居在公開市場的成交量持續下跌，由2021年的約4,000宗降至去年約2,400宗，跌幅達4成，反映市場交投並不活躍。為鼓勵業主「換樓」，促進公開市場交投，當局建議將轉讓限制年期放寬至10年，據了解當局認為此舉不會令炒風再現。

白居二方面，下期配額會由現時6,000個增加至7,000個，當中500個新增名額會預留予40歲以下青年家庭及一人申請者。考慮到過去數期「白居二」都有逾一成配額未被使用，由下期白居二起，房委會會發出多於原訂配額的批准信，具體超發比率會在每期申請開始前公布。

