今日新聞8分鐘｜鄺港傑自辯細佬殺害蔡天鳳｜6女中學廁格煲電子煙

蔡天鳳案鄺港傑自辯：兇手是胞弟鄺港智

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(11日）在高等法院續審，首被告鄺港傑下午續自辯時，作供稱是胞弟鄺港智殺死蔡天鳳。

辯方下午問鄺港傑案發當天事，鄺港傑提到，他當天並不知道蔡會遇害，律師遂問他，他有否殺死蔡天鳳，鄺港傑說沒有。律師再問誰是兇手時，鄺港傑沉默片刻，終說出是其「細佬」鄺港智。

鄺港傑作供至此時曾除下眼鏡拭淚，在犯人欄內的鄺父鄺球，亦拿紙巾抹眼，坐在犯人欄最高位的鄺港智，則表現平靜。

荃灣夾公仔店遭蒙面人淋顏料 店主疑Jellycat招妒忌

荃灣大壩街一間夾公仔舖，今日（10日）凌晨遭兩名黑衣人淋紅色顏料破壞，店內的夾公仔機、地板和天花全告染紅。店主指夾仔機內的公仔是人氣品牌Jellycat，懷疑遭同行「眼紅」破壞。店內CCTV拍攝到，一人負責淋油，一人負責拍攝，1分鐘內完事逃去，淋顏料期間更曾歡呼喝采。

深水埗港鐵站扶手梯意外 女子疑失平衡撞跌男子需送院

深水埗發生扶手電梯意外。今日（10日）晚上8時33分，警方接獲港鐵職員報案，指有兩人在深水埗港鐵站近D出口，乘搭扶手電梯時意外跌倒。事後，一名男子受輕傷，幸仍清醒，由救護車送往明愛醫院治理。據了解，當時一名女子乘搭扶手電梯，其間突然失平衡跌倒，並撞跌一名男子。

網上流傳影片可見，意外發生後有一男一女坐在扶手電梯上，兩人均清醒；旁邊另有一名男子手持背包站立。多名港鐵職員趕至現場協助，並拉起紅帶圍封涉事範圍，以防其他乘客靠近。警方將案件列作「有人意外受傷」跟進。

尖沙咀文化中心鼠群夜遊覓食 康文署接5投訴：正加強滅鼠

本港多地先後發現鼠蹤，引來外界關注。其中旅遊熱點尖沙咀文化中心觀景台一帶，被拍到有約20隻老鼠在夜間流連，惹來網民熱議。康文署回覆《香港01》表示，香港文化中心廣場及觀景台一帶為旅遊熱點，由於遊人眾多且不少人自備食物休憩及進食或吸引老鼠覓食。過去兩周已接獲5宗鼠患投訴，因此署方於11月2日已在上址一帶放置捕鼠器及鼠藥餌盒、清除鼠患藏匿點和其來往通道等加強防治蟲鼠措施，昨日（9日）早上亦聯同滅鼠承辦商及食環署到場觀察。

露宿ATM中心 市民無奈：只係想拎錢

近日網上瘋傳一段影片，有老翁凌晨時佔用上海商業銀行北角分行自動櫃員機中心，鋪地墊酣然大睡，並用繩反鎖兩道玻璃門。有市民欲入內使用提款機，驚見眼前一幕，立即拍下影片上載到社交平台，無奈道「我都只係想拎錢」。事件引來網民熱議，有指老翁已非首次在上址過夜。

執業大律師陸偉雄接受《香港01》電話訪問時表示，老翁霸佔之處為私人地方，不受「阻街罪」監管；其舉措屬於「侵入土地」的民事侵權行為。雖然銀行可申請禁制令或向其追討賠償，但他不贊成採用嚴苛的「硬處理」方式，建議銀行安排保安員駐守勸離，以及社工介入施援。上海商業銀行回覆傳媒查詢，指已聯絡有關社福機構，協助有需要的露宿者獲得適切支援。

荃灣6中學女生擠1廁格疑吸電子煙 興奮舉V自拍

社交平台Threads昨日流傳一段影片，帖主以「6人共處一室打邊爐」為題，上載一段短片，稱是轉載自上星期的Snapchat。片段長約20秒，可見6名身穿校服的女學生，擠在洗手間內一個廁格自拍。影片起初並無異樣，眾女生僅在嬉笑，但當鏡頭轉向拍攝者身後一名女生時，該女生卻手持疑似電子煙吸食，當她發現被拍後，向鏡頭舉起V字手勢及展露笑容。

影片引起網民熱議，估計涉及保良局轄下、位於荃灣的一所中學，要求教育局及保良局學校正視問題。校方回覆《香港01》查詢表示，已約見有關家長及作嚴肅跟進。教育局則回覆稱十分關注事件，會會繼續與學校保持聯絡，提供適切意見及支援。

美媒：黃仁勳認出軌翌日照返工 早會道歉後扮無事

英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）11月8日（周日）向員工發電郵承認出軌，外界普遍認為指的是被指是中方間諜的中國籍女子黃樂（又名Alice Huang）。美媒10日引述公司員工指，黃仁勳於承認出軌後翌日照常上班與高層舉行例行早會。他簡單為出軌事件致歉後，未回答任何問題，並迅速將話題轉向業務相關議程，試圖營造「一切如常」的氣氛。

油麻地單位疑充電器冒煙 消防開喉灌救最少5人不適

油麻地新填地街316至320號永福大廈一個住宅單位，今日（11日）早上7時10分發生火警，據報有充電器短路冒煙。消防員接報到場開動一條喉及一隊煙帽隊灌救，火警於29分鐘後救熄，14男11女自行疏散，最少5人不適，包括一名男嬰，當中起火單位的男住戶送院進一步治理。

北大嶼山公路深宵散落卡板石塊 9車疑中招爆胎

今日（10日）凌晨4時39分，警方接獲多人報案，指東涌北大嶼山公路近迎東邨對開，路面出現木板等障礙物。現場有約9輛車，包括的士、私家車及輕型貨車疑因輾過障礙物導致爆胎或機件受損，須緊急停靠路肩。警方到場調查確定事件中無人受傷，列壞車及有物件擋路處理。

網上流傳車cam片段可見，事發時涉事路段散落多塊大卡板及石塊。片主驅車經過時赫見異物，不禁驚呼：「嘩！做乜X嘢呀？」隨即車身劇烈顛簸，伴隨片主「呀！」一聲慘叫，最終減速駛到路肩停下。畫面亦可見，當時前方路肩已停泊多輛疑同樣「中招」的車輛。