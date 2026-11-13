房委會通過新生嬰家庭白表按揭增至95%、縮減新居屋禁售期至10年

房委會資助房屋小組委員會今（13日）通過《施政報告》提到的兩項優化資助出售單位的措施，由下一期居者有其屋計劃銷售計劃起，將有新生嬰兒的白表家庭申請者的最高按揭成數由九成提升至九成半，與綠表申請者看齊。另外，新推售資助出售單位於公開市場轉讓的限制年期由首次轉讓日期起計15年縮短至10年，有關措施已於「出售居屋單位2025」及「出售綠表置居計劃單位2025」起實施。



由下一期居者有其屋計劃銷售計劃起，將有新生嬰兒的白表家庭申請者的最高按揭成數由九成提升至九成半。（資料圖片）

新生嬰兒白表家庭申請者最高按揭成數提升至九成半

房委會表示，行政長官在2023年《施政報告》宣布的「家有初生優先配屋計劃」及「家有初生優先選樓計劃」已漸見成效。為更進一步協助家有初生的家庭置業，減輕他們的首期負擔，行政長官在2026年《施政報告》宣布，由下一期居者有其屋計劃銷售計劃起，將有新生嬰兒的白表家庭申請者的最高按揭成數由九成提升至九成半，與綠表申請者看齊。凡在相關居屋銷售計劃申請截止當日，在申請表上有3歲或以下子女的家庭，均可受惠於此措施。

房委會發言人表示，兩項改善資助出售單位的措施，協助不同市民購買資助出售單位，達致安居樂業的目標。（資料圖片）

過去年4年首次推售的資助出售單位轉讓限制年期縮短至10年

房委會指，行政長官在2025年《施政報告》公布新推售資助出售單位於公開市場轉讓的限制年期由首次轉讓日期起計15年縮短至10年，有關措施已於「出售居屋單位2025」及「出售綠表置居計劃單位2025」起實施。為鼓勵更多業主循置業階梯向上流動，房委會會把於2022年至2025年期間首次推售的資助出售單位的轉讓限制年期同樣縮短至10年。

發言人表示，房委會一直精益求精，近年來更致力改善資助出售單位銷售、財務及轉讓等安排。兩項新措施一方面協助更多家庭踏上置業階梯，另一方面更促進資助出售單位的流轉，全方位協助市民置業安居。