臺日電梯｜議員質疑無即時除牌　甯漢豪：需先要求臺日按合約執修

臺日電梯（香港）被揭漏裝720部升降機耐火門框組件，發展局及機電署今（13日）到立法會交代事件。有議員關注會否吊銷臺日牌照，發展局局長甯漢豪表示，若臺日被即時除牌，所有工程均要停止，基於現實考量，需先讓臺日修繕責任。



臺日電梯（香港）早前被揭漏裝720部升降機耐火門框組件。（資料圖片）

除牌需暫停所有工程 其他承辦商未必願意「執手尾」

工聯會議員鄧家彪表示，事件明顯涉及造假，關注當局為何未即時取消臺日牌照，擔憂其他承辦商或會仿效違規。甯漢豪表示，除牌等於臺日現時所有工程都要暫停，而其他承辦商未必願意進場「執手尾」，基於現實考慮下，需先要求臺日按合約履行執修責任。

機電署署長潘國英則表示，正就事件蒐證及徵詢律政司意見，可能會提出檢控及召開紀律聆訊，有機會永久吊銷臺日電梯的牌照。

機電署署長潘國英。（直播截圖）

特定情況始需要獨立第三方檢驗 否則令規管逐層疊加

另外，民建聯立法會議員周浩鼎認為，現時三層檢驗機制未完全發揮功能，建議探討在特定情况下引入獨立第三方檢驗。發展局局長甯漢豪回應稱，不希望規管部門每逢有情况就加入獨立第三方檢驗，否則只會令規管「層層疊疊加上去」，造成經濟壓力，而獨立第三方亦可能不守規，相信該做法無法正視問題。

發展局局長甯漢豪表示，不希望規管部門每逢有情况就加入獨立第三方檢驗。（直播截圖）

機電署年底前完成審視驗收制度

選委界議員鄧銘心關注在層層監管下仍出問題，質疑政府過度依賴工程師確認有否安裝耐火門框。甯漢豪說，是次事件屬臺日電梯責任，機電署已進行百分百審查，但現場審查集中在安全部件，升降機有無安裝耐火門框依賴升降機工程師。針對該情況，當局日後會調節相關驗收制度，預計機電署在年底前完成審視。

潘國英說，署方在檢視規管制度期間，將要求承建商及工程師在安裝升降機較隱藏的部件時，需要拍攝過程並提交，署方實地巡查時亦將優化檢查清單，抽查以往列為低或中風險項目。