BIGBANG演唱會｜尖沙咀無人機匯演　G-DRAGON及太陽閃爆維港上空

【BIGBANG香港演唱會／BIGBANG／啟德體育園／啟德主場館／城巴】韓國天團BIGBANG為慶祝出道 20 週年，舉辦世界巡迴演唱會，香港站將於明日起在啟德主場館舉行一連四場演唱會。今日（12日）晚上8時、即演唱會前夕，主辦方在尖沙咀海濱辦「無人機匯演」，維港上空可見奪目耀眼的BIGBANG成員圖案，G-DRAGON、太陽和大聲，吸引大批粉絲早已霸位打卡。有英國粉絲由倫敦站追星到香港，形容香港的粉絲比較「瘋狂」，也有眾多香港粉絲大讚表演精彩，「直頭想重睇一次」。



BIGBANG20周年無人機匯演，現場一眾粉絲市民齊聚欣賞。（梁鵬威攝）

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剛剛看完倫敦場次BIGBANG演唱會的英國粉絲Danny，陪同妻子飛來香港逗留數日追星，目的是再看一場偶像巡遊演唱會。今日從朋友介紹得知有無人機匯演，專程前來觀賞，結果沒有失望，認為現場人流氣氛較其想像中來得更好，他更形容香港粉絲較英國的粉絲更瘋狂。

BIGBANG成員的容貌剪影圖案，閃爆維港上空。(梁鵬威攝)

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今晚無人機匯演全程共15分鐘，過程中無人機翱翔於維港上空、五光十色，以燈光先後將BIGBANG的應援手燈、三位團員的樣貌剪影、以及歌曲的MV影片展翅在天上。

粉絲葉小姐相當喜歡表演，直言「直頭想重睇一次」，她稱周日將會看偶像演唱會，盡量 趕來維港再看一次無人機表演。她覺得該表演相當有動感，尤其是當「BIG」三個字出現的時候非常精彩。她早前曾飛到韓國及倫敦當地觀看偶像巡迴演唱會，惟輪到今次其香港「主場」則「買唔哂四場（香港場次）」，只成功奪得兩日場次的票飛，她大嘆好可惜。

葉小姐提供的「BIG」大字，當中「I」字不停旋轉，動感十足。（梁鵬威攝）

同樣喜歡今晚無人機表演的還有公仔及Toby，因為現場一眾市民氣氛良好，甚至相當欣賞有粉絲自發攜帶喇叭播放BIGBANG音樂，惟認為表演美中不足的地方是音樂與位置，指倘若大會能同步播出BIGBANG的歌曲，絕對更能讓粉絲投入。另她指大會推薦的觀賞位置在海濱花園，並非最佳，如她周日再到場觀賞無人機匯演，會選擇一旁的天橋作為觀景台，相信觀感會更佳。