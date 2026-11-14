東涌西站石屎支柱未到頂　楊美珍：不可接受　目標開通時間不變

《香港01》在去年8月揭發港鐵東涌東站有「冒牌磚」，早前再揭發同為東涌延綫並興建中的東涌西站大堂樓層，近半層的石屎支柱懷疑灌石屎時「未到頂」，約30支支柱的石屎與天花板相距約20至30厘米。港鐵行政總裁楊美珍今日（14日）接受電視節目訪問指，對承辦商表現失望，形容情況屬「不可接受」，但目標開通時間暫時不變。



《香港01》取得部份東涌西站相片，見到有4條約8至9米高的石屎支柱，面積約0.5米乘0.5米。前面兩條支柱已灌完石屎，靠後的兩條支柱明顯見到虛位，疑為未完成灌石屎的工序。 (讀者提供)

記者同時看過天花板與石屎虛位的近距離相片，天花板與石屎支柱的罅隙至少有20至30厘米，罅隙見到多條鋼筋。（香港01製圖）

港鐵行政總裁楊美珍。（資料圖片／鄧倩螢攝）

《香港01》早前揭發東涌西站大堂樓層，近半層的石屎支柱懷疑灌石屎時「未到頂」，約30支支柱的石屎與天花板相距約20至30厘米。有工程師稱，若石屎沒有接觸到天花板，整條支柱的承托力會不足10％。

港鐵則表示，在今年10月恒常巡查時，發現月台樓層有未經批准物料填補工序，已即時指示停工，並檢視月台及大堂樓層的已完工支柱及施工流程，稱不涉及結構安全問題。港鐵已要求總承建商交報告，提出修正方案才可復工。

楊美珍促承辦商解釋原因、提出補救

港鐵行政總裁楊美珍今日在有線節目《有理有得傾》上指，公司正嚴肅地向承辦商跟進事件，情況屬「不可接受」。她表示，已要求承辦商盡快說明發生的原因，以及如何補救、盡快做好工作。

被問及會否影響整個東涌西站的工程進度，楊美珍則指如何令樁柱做好、用甚麼方法，需要一點時間決定，但目標開通時間暫時不變。

另外，政府以862億元與港鐵簽訂北環綫全線項目，造價較先前估算大減兩成八。楊美珍5釋，因主線及支線項目合併，加上引入鐵路新標準，有助減低成本。至於政府再向港鐵批8幅地作為資助，楊美珍稱，相關地段未必能全數於2034年通車前推出，古洞站一帶用地推出市場的優次較高。