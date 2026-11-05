調查揭逾9成小學生運動不足 體育科納入呈分試 憂抱應酬心態運動

香港小學生運動量不足的問題持續受到關注，教育局早前宣布，2026/27學年起將體育科納入小五下學期呈分試，佔總比重2分。近日有調查發現，逾6成受訪家長認為新措施有助增加子女的運動量，但只有不足半數教師認同。雖然措施有一定成效，但家長及教師普遍認為學童仍然缺乏運動，雙方就此提出多項改善建議。



逾9成小學生體能活動不足 呈分試加入體育科

衞生署公布的2024/25學年學生健康服務周年健康報告，發現91.5%小學生體能活動不足，即沒有每天進行最少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動，另有17.2%小學生屬超重或肥胖。

為鼓勵學童建立運動習慣，教育局於2026/27學年起，會在小五下學期呈分試加入體育科，比重佔2分，與視覺藝術科和音樂科相同。

香港初等教育研究學會於今年5月，透過網上問卷收集了183位小學教師和198位小學家長的意見，並於7月進行小學生家長和教師聚焦訪談，進一步了解他們的看法。

逾6成家長認為措施奏效 4成教師憂「交差應酬」

調查發現，自體適能列入學校表現評量及公布體育科列入小學呈分試後，63.1%受訪家長認為措施明顯地提升了學童的運動量，另有48.6%教師持相同看法。

除了提升學童運動量，有38.4%家長及29.5%教師認為，有些學童開始養成經常運動的習慣； 26.3%家長及30%教師認為，有更多家長在課餘或假期與子女一同進行體育運動。不過在新措施下，有26.8%家長和42.1%教師認為學童只以「應酬」心態進行運動。

久坐不動損害體態 逾3成家長及教師指寒背增加

雖然新措施獲部分家長及教師肯定，但受訪的教師和家長對小學生日常恆常運動的現況評估普遍偏向負面，包括：「學童運動量不足」、「學童運動時間少」和「學童不了解世衞建議的體能活動水平」。

有四成以上教師認為小學生運動時還有下列4個負面情況，包括「學童運動動機低」、「變胖學童多了」、「運動時，很快放棄」和「有學童體能較弱，容易喘氣」。學童缺乏運動的情況亦反映在他們的體態上，有35.0%小學教師和34.3%家長認為「多了學童有寒背現象」。

家長盼學校增加運動機會 教師倡家長以身作則

對於改善小學生運動習慣，小學家長提出頻次最多的兩個建議是「學校需增加學童運動機會」和「引入新興運動，有助提高學童的運動興趣」，有家長代表在聚焦訪談進一步指出，建議「在校內增加全校性、低門檻和非精英化的活動，例如晨跑、晨操、慢跑、班際遊戲及活動站」，並促請「學校提供更多新興運動體驗，讓未找到傳統運動興趣的學生有其他選擇」。

而小學教師提出頻次最高的首兩個建議是「鼓勵家長在週末/日或學校假期帶子女外出運動(65.0%)」、「家長以身作則有經常做運動的習慣(59.6%)」。有家長代表在聚焦訪談則希望學校在這方面協助，表示：「學校可向家長提供適合兒童的運動量、活動強度、安全及在家運動方法」和「學校可安排放學後或週末的親子運動，讓家長與子女共同建立習慣」。研究小組認為家校合作良好的學校，可較快建立校內學生的運動習慣。