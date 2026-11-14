今日新聞8分鐘｜屯院首次Honor Walk｜校園連爆欺凌 3童戲弄同窗

屯門公路貨車起火烈焰沖天 司機響咹示警及時逃生

屯門今日（13日）有貨車起火。事發下午3時39分，一輛貨車沿屯門公路往九龍方向行駛，途至屯門市廣場對開時，貨斗突然起火。消防趕至現場，於下午3時57分將火勢救熄。貨車起火原因仍有待調查。

網上流傳事發時的片段及相片，可見火勢相當猛烈，涉事貨車停在有蓋的行車線上，死火燈仍在閃爍，貨斗及車頭位置吐出熊熊烈焰，現場冒出大量濃煙。司機已及時逃生，並退至路旁安全位置。

觀塘老婦被客貨車撞倒 伏地昏迷 熱心市民上前協助

今日（14日）中午12時17分，警方接獲報案，指觀塘通明街與牛頭角道交界發生車禍。一輛客貨車撞到一名老婦，傷者俯伏地上，陷入昏迷。救援人員接報趕抵現場，發現82歲姓凌老婦後腦受傷，將她送往伊利沙伯醫院搶救。警方現正調查事故原因。

荃錦公路法籍漢擲硬物毀寶馬私家車 警查天眼鎖定身份機場拉人

網上早前流傳車Cam影片，顯示一輛私家車於11月1日凌晨沿荃錦公路行駛，其間疑有人從草地將物件擲向私家車，導致該輛白色寶馬私家車車頭凹陷。元朗警區今日（13日）在facebook表示，元朗警區情報組人員深入調查，透過「銳眼計劃」翻查大量閉路電視片段及進行情報分析，鎖定疑犯身份及行蹤，昨日（12日）在香港國際機場，截獲及以涉嫌「刑事毀壞」拘捕該名男子。據了解，被捕54歲男子為法國籍，居於八鄉一帶。

觀塘男子捱斬浴血倒地遺血路血衣 一度昏迷送院 獨行刀手在逃

觀塘發生傷人血案。今日（13日）凌晨1時許，警方接獲一名56歲陳姓男子和途人報案，陳男在輔仁街2至8號乾豐大廈遭刺傷。警員到場調查，相信陳男在康寧道66號一間酒吧，和一名50歲至60歲本地男子因眼神及態度問題爭執，及至他離開酒吧前往乾豐大廈，在梯間遭對方用生果刀刺傷，疑犯隨後逃走。

事主負傷離開大廈，但至輔仁街18號對開不支倒地，他左前臂有約8厘米長傷口，一度昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院，經治理後回復清醒，目前情況嚴重。案件列作「傷人」，交由觀塘警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。

屯門醫院首次舉行「Honor Walk」 醫護列隊向器官捐贈者致敬

醫管局新界西聯網社交媒體專頁指，屯門醫院早前舉行首次「Honor Walk」，向器官捐贈者致以最後敬意。醫護靜靜肅立兩旁，向捐贈者致敬，陪同他走完人生的最後一程。

網傳荃灣區小學疑似欺凌片 3學生拋背囊戲弄同窗 一人作勢揮拳

網上流傳一段影片，拍攝到三名身高較高的小學男生在教室內互相嬉笑，而且拋擲傳遞一個黑色背囊；期間一名身高較矮、穿白衣、懷疑是背囊主人的男學生多次嘗試阻止三人，惟屢次撲阻及拉扯均告失敗，只能在三人之間無奈徘徊。影片拍攝時背景更傳來學生笑聲，以及疑有人以普通話爆粗說「嘩X你媽」。片段上載者表示，涉事學校為荃灣區內一所小學，並指已將片段備份，直言要向「校園欺凌說不」。

美國新奧爾良郵輪被運油輪撞至半沉 乘客落水後瘋狂游返岸

美國11月13日發生一宗罕見的撞船意外，一艘停靠在新奧爾良的郵輪被運油輪撞擊後，船上約180至190人獲救。這艘名為「美國遺產號」（American Heritage）的遊輪在被運油輪「大西洋瀝青號」（Atlantic Asphalt）撞擊後，側翻在密西西比河中。網上影片可見，大量郵輪乘客跌落水後，身穿救生圈，拼命游回岸邊。

黃樂香港公司從印尼進口晶片 參股上海AI算力企業

Nvidia（輝達 / 英偉達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認有婚外情，對象被指是新加坡數據中心MegaSpeed前董事黃樂（Huang Le / Alice Huang）。《香港01》發現，2024年黃樂擔任唯一董事兼股東的香港公司「VFO International」，從MegaSpeed的印尼子公司中，進口Nvidia晶片及其他數據中心設備到香港。而VFO亦在同年，與上海上市公司「利通電子」投資成立內地AI算力公司「九算迅維」，「利通電子」是非全資控股股東，而VFO佔股34%。黃樂2025年轉讓VFO，而VFO亦退股「九算迅維」。