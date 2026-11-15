宏緻苑壞𨋢｜房署：升降機正常運作　無法關門或因對流風　已調校

《香港01》日前報道，九龍灣宏緻苑自今年2月落成交樓後，屢有居民投訴屋苑質素有問題，近日再被投訴升降機頻繁故障，電梯門經常無法關上。



房屋署今（15日）回覆指，是由於早前升降機門進行了調校，減慢關門速度，當強風造成較大氣壓差別，大堂出現「扯風」（對流風）的情況時，有機會令升降機門無法完全關閉。承辦商維修組已全面檢查祟緻閣所有升降機門，並完成調校工作。



九龍灣宏緻苑自今年2月落成交樓後，屢有居民投訴屋苑質素有問題。（湯致遠攝）

區議員發信質疑升降機頻繁故障涉多項潛在質素與監工疑點

歐陽均諾日前向房署發信，指綜合現場情況及工程運作原理，事件涉及多項潛在質素與監工疑點。當中包括電梯井道與建築對流風壓問題，質疑大廈公用走廊、梯間與升降機井道的防風或對流設計存在缺陷，導致強氣流灌入井道產生大氣壓差，抵抗門機正常關閉驅動力。另外，他質疑門機系統與安全感應校對有瑕疵，門機驅動扭矩、安全光幕及防夾感應設計抗干擾能力不足，使門扇稍受風壓晃動即誤判障礙持續重開。

歐陽均諾質疑當局在交樓驗收階段的監管是否存在疏漏，建議政府行使部門權力，促使總承建商與升降機供應及保養承辦商其士電梯（香港）有限公司，即時派出工程技術團隊，對宏緻苑全數升降機作全面安全校對與檢測，重點校準感應器靈敏度，並清理校正導軌組件，確保升降機在風勢大時，仍能正常運作。

歐陽均諾期望政府要求承建商對宏緻苑三幢大廈的升降機作全面檢查。（區議會圖片）

升降機頻故障 引房署初回應指裝修搬運頻密致負重量過高、沙石掉門罅影響感應器

歐陽均諾接受《香港01》訪問時表示，宏緻苑三幢大廈早在裝修期間，平均每半個月便會出現一次升降機故障，當時他已向房屋署反映問題。他引述署方回覆指，頻頻出現故障是因裝修期間搬運過於頻密，令升降機負重量太高；加上有沙石掉進門罅，影響感應器運作。

歐陽均諾指，居民陸續入伙後，升降機故障的頻率降低，惟最誇張曾試過同一部升降機一天內發生兩次故障，「朝早檢查完，黃昏又壞」。他再向房署反映問題，獲署方回覆指，升降機故障是源於風勢太大，令大門合不上。

九龍灣宏緻苑自今年2月落成交樓後，屢有居民投訴屋苑質素有問題。（湯致遠攝）

房署：升降機均正常操作 或因對流風致𨋢門無法關閉

房屋署今（15日）回覆指，11月10日上午聯同升降機承辦商其士（香港）有限公司到達祟緻閣（C座）進行現場視察及檢查後，確認是由於早前升降機門進行了調校，減慢關門速度，當強風造成較大氣壓差別，大堂出現「扯風」（對流風）的情況時，有機會令崇緻閣編號 L1、L2 及 L3的升降機門無法完全關閉，升降機因而停擺。

房署表示，承辦商維修組已全面檢查祟緻閣所有升降機門，並於當日下午5時完成適當調校工作，其後承辦商在11月11日及12日分別為喜緻閣及富緻閣的升降機門進行全面檢查，確認沒有出現相關情況。房署又指，宏緻苑所有的升降機均正常操作，會持續監察其運作及其士的維修表現。