宏緻苑壞𨋢｜房署：升降機正常運作 無法關門或因對流風 已調校
《香港01》日前報道，九龍灣宏緻苑自今年2月落成交樓後，屢有居民投訴屋苑質素有問題，近日再被投訴升降機頻繁故障，電梯門經常無法關上。
房屋署今（15日）回覆指，是由於早前升降機門進行了調校，減慢關門速度，當強風造成較大氣壓差別，大堂出現「扯風」（對流風）的情況時，有機會令升降機門無法完全關閉。承辦商維修組已全面檢查祟緻閣所有升降機門，並完成調校工作。
區議員發信質疑升降機頻繁故障涉多項潛在質素與監工疑點
歐陽均諾日前向房署發信，指綜合現場情況及工程運作原理，事件涉及多項潛在質素與監工疑點。當中包括電梯井道與建築對流風壓問題，質疑大廈公用走廊、梯間與升降機井道的防風或對流設計存在缺陷，導致強氣流灌入井道產生大氣壓差，抵抗門機正常關閉驅動力。另外，他質疑門機系統與安全感應校對有瑕疵，門機驅動扭矩、安全光幕及防夾感應設計抗干擾能力不足，使門扇稍受風壓晃動即誤判障礙持續重開。
歐陽均諾質疑當局在交樓驗收階段的監管是否存在疏漏，建議政府行使部門權力，促使總承建商與升降機供應及保養承辦商其士電梯（香港）有限公司，即時派出工程技術團隊，對宏緻苑全數升降機作全面安全校對與檢測，重點校準感應器靈敏度，並清理校正導軌組件，確保升降機在風勢大時，仍能正常運作。
升降機頻故障 引房署初回應指裝修搬運頻密致負重量過高、沙石掉門罅影響感應器
歐陽均諾接受《香港01》訪問時表示，宏緻苑三幢大廈早在裝修期間，平均每半個月便會出現一次升降機故障，當時他已向房屋署反映問題。他引述署方回覆指，頻頻出現故障是因裝修期間搬運過於頻密，令升降機負重量太高；加上有沙石掉進門罅，影響感應器運作。
歐陽均諾指，居民陸續入伙後，升降機故障的頻率降低，惟最誇張曾試過同一部升降機一天內發生兩次故障，「朝早檢查完，黃昏又壞」。他再向房署反映問題，獲署方回覆指，升降機故障是源於風勢太大，令大門合不上。
房署：升降機均正常操作 或因對流風致𨋢門無法關閉
房屋署今（15日）回覆指，11月10日上午聯同升降機承辦商其士（香港）有限公司到達祟緻閣（C座）進行現場視察及檢查後，確認是由於早前升降機門進行了調校，減慢關門速度，當強風造成較大氣壓差別，大堂出現「扯風」（對流風）的情況時，有機會令崇緻閣編號 L1、L2 及 L3的升降機門無法完全關閉，升降機因而停擺。
房署表示，承辦商維修組已全面檢查祟緻閣所有升降機門，並於當日下午5時完成適當調校工作，其後承辦商在11月11日及12日分別為喜緻閣及富緻閣的升降機門進行全面檢查，確認沒有出現相關情況。房署又指，宏緻苑所有的升降機均正常操作，會持續監察其運作及其士的維修表現。