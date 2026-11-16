房委會停車場收費2027｜私家車月租最多加7%時租加$1　充電費不變

香港房屋委員會商業樓宇小組委員會今日（16日）通過2027年1月1日起上調房委會轄下停車場收費。以房委會停車場露天泊位為例，私家車月租加130元至1840元至2880元，即加幅4.7%至7.6%；有蓋泊車位月租則加150元至2,210元至3,460元。

時租方面，所有地區的私家車、輕型貨車及電單車泊車位的時租收費上調1元；而私家車泊車位的「日泊」和「24小時泊」收費則分別上調10元及15元。

至於電動車，房委會於轄下27個停車場推出先導計劃，引入營運商提供電動車充電服務，而先導計劃以外的停車場，小組委員會則通過於2027年維持現行時租泊車位的充電收費不變。



香港房屋委員會商業樓宇小組委員會今日（16日）通過2027年1月1日起上調房委會轄下停車場收費。（資料圖片）

2027年元旦生效 房委會：輕微上調使收費貼近市場水平

房委員會商業樓宇小組委員會今日（通過2027年1月1日起上調房委會轄下停車場收費，房委會發言人說，市場研究顯示自上次檢討以來，市場上同類停車場的月租收費普遍有所上升，而為使房委會的停車場收費貼近市場收費水平並維持房委會財政穩健，小組委員會通過2027年輕微上調房委會轄下各類泊車位的月租收費。

另外，房委會指為推動市場參與電動車充電服務，政府已於2023年年底起逐步將政府停車場的電動車充電服務市場化，交由營運商收取充電費。為配合政府的政策方針，房委會於轄下27個停車場推出先導計劃，引入營運商提供電動車充電服務。

先導計劃下合適停車場設「共享區」 月租者可共用充電器

小組委員會今日亦通過，將於2027年1月1日起為先導計劃下合適的停車場，設立月租使用者專用的「充電共享區」。屆時，有充電需要的月租使用者，將共用其租用停車場內「共享區」的充電器，以惠及更多使用者