綠置居｜售350租置單位　最平1.2萬首期上車　698呎大單位賣105萬

「綠置居2024」將於下周三（26日）開始選樓。今期除了九龍灣宏緻苑共2,576個新綠置居單位及約270個重售綠置居單位外，尚有新一批約350個租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位，當中八個為實用面積超過500平方呎的大單位。



最大是將軍澳寶林邨寶寧樓1808室，面積698平方呎，售105.5萬元，以首期5%樓價計算，即52,770元可做業主；最貴為黃大仙下邨龍裕樓2407室，面積544平方呎，售115萬元，呎價2,122元，而首期也只需57,705元。



該批租置單位中，最細為青衣長安邨安泊樓2607室，實用面積只有163平方呎，售27.9萬元，首期5%樓價計算，只需13,960元；另外，尚有五個164平方呎單位，最平賣24.4萬元。不過今期售價最低並非上述「龍床盤」，而是建生邨康生樓預層單位3503室，面積208平方呎，賣241,800元，首期5%樓價只需12,090元。



▼綠置居2024推售約350個租者置其屋計劃回收單位資料▼



屯門山景邨推售79個租置單位佔最多

房委會今年公布綠置居2024售樓說明書及為租置計劃回收單位提供售樓小冊子和價單。推售的約350個租置單位分布在38條屋邨，當中以屯門山景邨佔79個單位為最多，其次為有20個單位的粉嶺祥華邨、有16個單位的鴨脷洲利東邨及有15個單位的沙田博康邨，其他介乎1至12個單位。柴灣峰華邨今期無單位可供出售。

將軍澳寶林邨。 （黃廸雯攝／資料圖片）

八個面積超過500平方呎大單位售價介乎65萬元（651,000元）至115萬元（1,154,100元），分布在柴灣翠灣邨翠壽樓、黃大仙下邨龍裕樓、李鄭屋邨孝廉樓、寶林邨寶寧樓、粉嶺華明邨富明樓和屯門建生邨裕生樓，位置是售價主要指標。有三種面積，依次為544平方呎、598平方呎及698平方呎。

最貴黃大仙下邨龍裕樓單位售115萬 寶林邨寶寧樓單位面積更大反平10萬

翠灣邨翠壽樓有兩個大單位，為3007室和1415室，面積分別544平方呎和598平方呎，前者售價為98.7萬元，後者為109萬元，呎價約1,800元。

面積最大是將軍澳寶林邨寶寧樓1808室，有698平方呎，屬特大單位，售105.5萬元，比翠灣邨翠壽樓1415室大及便宜，呎價只1,512元。以首期最低5%樓價計算，即52,770元可上車。寶林邨寶寧樓距離港鐵寶琳站只10分鐘步程，樓下有街市、投注站及商場，十分方便。

最貴為黃大仙下邨龍裕樓2407室，面積544平方呎，售115萬元，呎價2,122元，不過首期5%樓價也只需57,705元。屯門建生邨裕生樓2706室面積一樣，但只賣65萬元，呎價1,198元，首期5%樓價只需32,550元，便可做大單位業主。

柴灣翠灣邨。圖為翠福樓。（資料圖片／陳浩然攝）

黃大仙下邨。圖為龍吉樓。（資料圖片／梁銘康攝）

6個「龍床盤」單位最細163平方呎 總樓價28萬有找

今期有六個「龍床盤」單位，最細為青衣長安邨安泊樓2607室，實用面積只有163平方呎，售27.92萬元，首期5%樓價計算，只需13,960元。其他五個單位為164平方呎，位於青衣長發邨敬發樓、大埔太和邨喜和樓和翠和樓、大埔運頭塘邨運臨樓及黃大仙竹園北邨蕙園樓，長發邨敬發樓和竹園北邨蕙園樓售價相若，分別326,800及326,300元。

建生邨康生樓高層單位賣24萬最平 比低7層反賣平2500元

次小單位為208呎，共有23個，當中建生邨康生樓3503室售價最低，賣241,800元，呎價1,163元，首期5%樓價只需12,090元。由於是頂層單位，有漏水風險及夏天高溫不利因素，售價反低於同樣2803室2,500元，為今期最便宜租置單位。