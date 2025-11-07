資助單位轉讓期減至10年　黃碧如不擔心炒風：業主買單位前已了解

房屋委員會資助房屋小組委員會近日通過一系列「房屋階梯向上流」措施，包括將新資助出售單位轉讓限制年期由原來的15年縮短至10年。小組委員會主席黃碧如今日（7日）在一個電台節目中表示，現在是調整限制年期的合適時機，不認為措施會構成炒風；可讓市民找到合適單位。



房屋署及房委會總部在何文田。（資料圖片）

黃碧如在新城電台節目中表示，將新資助出售單位轉讓限制年期由原來的15年縮短至10年的措施政策不會引發炒風，因為業主在購買這些單位時已了解禁售期的存在，不論是15年還是10年，業主都需在限制期結束後才能出售。他們隨着家庭經濟狀況的改善或換樓需求的增加，才會考慮出售。

黃碧如又指，措施傾向同樣適用於2022年及之後購買的單位，但仍需釐清地契等相關問題。她呼籲市民不必過份擔心，因為即使轉讓限制降低，2022年購買的單位仍需等至2032年才能轉讓。

房屋委員會資助房屋小組委員會會主席黃碧如。（資料圖片）

此外，委員會還通過了明年推出的新一期居屋計劃，調整綠白表比例從4：6改為5：5。黃碧如認為，調整對各方都有利，未來5年將提供約5.8萬個資助出售房屋單位，較現屆政府上任時增加約50%。她強調，儘管比例發生變化，但實際供應量仍在增加。

在談及居屋及綠置居面積較大單位的比例時，黃碧如提到，根據目前的分佈，每個項目中約有20%的單位為兩房，即約420平方呎。她相信，若日後公屋輪候冊的申請數字減少，將會有空間進行調整，並考慮在新項目中將兩房單位比例增至約25%，且室內面積會增加約10%。