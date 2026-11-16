中環大牌檔陳泗記休業兩個月　據指牌主離世　區會將討論繼承牌照

傳統大牌檔早年已停發新牌照，意味「執一間、少一間」。有網民在網上撰文稱，位於中環士丹利街、擁有逾70年歷史的大牌檔「陳泗記」已休業兩個月，惹來結業疑雲。店主兒子在該帖文留言透露，父親早前不幸離世，目前正與媽媽散心，但未有回應會否重開。



《香港01》記者今午（16日）到現場，有附近食店店員表示，陳泗記已有數月無營業，又引述店方指正「搞緊個牌」。中西區區議會則將在本周四（19日）開會，討論事項之一正正為食環署向該店簽發牌照，相信該店正申請繼承牌照。



中環士丹利街大牌檔陳泗記被指有數個月未營業，惹來結業疑雲。（董素琛攝）

中環士丹利街大牌檔陳泗記被指有數個月未營業，惹來結業疑雲。（董素琛攝）

逾70年歷史 多年保持傳統鐵皮 為《重慶森林》取景地

有網民在Facebook群組「香港大排檔關注組」發文指，位於中環士丹利街、擁有逾70年歷史的大牌檔「陳泗記」已休業長達兩個月。該店多年保持傳統鐵皮大牌檔的陳設，與同街的忠記、合記、盛記及裕興一同成為王家衛經典電影《重慶森林》的取景地，戲中由影帝梁朝偉飾演的「警員663」在其中一間大牌檔食碟頭飯。

網民猜測永久結業 店主兒子留言父親已逝、正伴母散心 未談會否重開

帖文引發網民討論與各種猜測，有網民認為是永久結業，亦有人指「四哥（店主）好老啦！可能退休了！」有網民引述傳聞指牌主已離世，估計正申請繼承牌照，需暫時停業等待審批。其中一個留言稱，店主是自己的父親，今年不幸離世，感謝網民關心，又指正與媽媽散心，但未有回應會否重開。

中環士丹利街大牌檔陳泗記被指有數個月未營業，惹來結業疑雲。（董素琛攝）

中西區區議會食物環境衞生委員會將於本周四開會，其中一個討論事項為「食物環境衞生署簽發固定小販攤位（熟食或小食）牌照予『陳泗記』」。（區議會文件截圖）

附近食店店員指「搞緊個牌」 中西區議會本周四討論簽發牌照

《香港01》記者今午到現場，附近食店店員向記者確認陳泗記已停業一段時間，又引述店方指正「搞緊個牌」。翻查區議會文件，中西區區議會食物環境衞生委員會將於本周四開會，其中一個討論事項正為「食物環境衞生署簽發固定小販攤位（熟食或小食）牌照予『陳泗記』」。

翻查資料，政府自1972年起停發新小販牌照，包括俗稱「大牌」的固定攤位（熟食或小食）小販牌。若牌照在2010年5月21日前簽發，而有關牌照持牌人因離世、年邁或其他原因不能營業下去，食環署會容許其配偶申請繼承或承讓有關牌照。

如配偶放棄繼承大牌檔牌照 其他直系家庭成員可申請

政府曾在立法會表示，如配偶放棄申請繼承或承讓大牌檔牌照，而其他直系家庭成員即父母或子女，又或其他具真正理由及有興趣經營者申請繼承或承讓牌照，在區議會支持下，食環署會考慮批准有關繼承或承讓牌照的安排。

按食環署最新數據，截至今年八月，全港僅剩17個大牌檔，當中兩個位於灣仔、9個位於中西區、5個位於深水埗及1個位於離島；其中13個經持牌人由直系親屬繼承或轉讓。