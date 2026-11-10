花園餐廳旺角店結業僅餘北角店？職員解釋一原因　料不會全線結業

港式連鎖扒房「花園餐廳」開業超過60年，其旺角銀行中心分店及太子西洋菜南街分店一周內疑先後結業，僅餘最後一間位於北角的分店。《香港01》記者今（10日）親自到北角英皇道的分店了解，發現餐廳在上午11時照常開門營業，有職員指公司擁有該店舖舖位業權，不受租金加幅影響，相信不會全線結業。



▼旺角銀行中心分店▼

銀行中心地面的餐廳招牌仍着燈。（洪戩昊攝）

創立於1963年的花園餐廳屬港式扒房的經典品牌，全盛時期於全港擁有12間分店。單在旺角核心商圈，豉油街、通菜街及山東街一帶便曾出現「一區五店」的盛況。

餐廳的旺角銀行中心分店位於商場2樓，近日有網民於社交平台撰文稱，店舖上周四的黃金時段已未有營業。記者昨日傍晚6時多視察，餐廳內烏燈黑火，但沒有貼出結業告示；餐廳內的傢俬亦維持原樣。而據《經濟日報》報道，太子西洋菜南街分店也將於今日（10日）結業。

▼北角英皇道分店▼

北角英皇道花園餐廳。（黃偉民攝）

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翻查資料，花園餐廳半年內有至少6間分店疑結業，目前僅餘北角英皇道的分店。《香港01》記者今早11時到北角分店視察，餐廳準時開門營業，有職員在店內打點。

一名拒絕出鏡、不願具名的男職員表示，無聽聞公司有意結束北角分店，「呢間舖自己舖，正常應該唔會全線唔做，因為自己舖，其他舖會加租，呢度唔會加租 」。被問及花園餐廳是否全線均由同一老闆營業，職員稱應該是。

他指自己加入公司已18年，認為花園餐廳經營多年，不希望全線結業，「我哋都唔希望，咁多年，花園餐廳幾廿年 」。