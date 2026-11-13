旺角新華苑酒家結業　員工證實消息　處地標約10年11.15光榮結業

在旺角舊豪華戲院對面旺角道與塘尾道交界轉角位，多年來從外看都會見到透過玻璃看到一條扶手電梯，駁上去都是酒樓，叫過「南北嚼」與「新東江大飯店」，現時為「新華苑酒家」。可是，這間在那位置約10年的「新華苑酒家」周日（15日）也迎來最後一日營業。《香港01》今日早上（13日）致電，接聽電話的職員依然熱情，證實了11月15日最後營業的消息，還提醒道：「15號仲開，16號先唔開，係光榮結業啊！」



集團稱租約期滿 新華苑員工：15號仲開，16號先唔開

采華貿易有限公司近日在「新華苑酒家」貼上了告示，指因租約期滿將於十一月十五日進行最後一日營業，並感謝顧客多年來的支持與厚愛。《香港01》今日致電，接聽電話的職員依然熱情，證實了11月15日最後營業的消息，又指新華苑開了10年（另有指2019年轉手為「新華苑酒家」），還提醒道：「15號仲開，16號先唔開，係光榮結業啊！」

旺角新華苑酒家11月15日光榮結業。（Google Maps）

透過玻璃看到一條扶手電梯多年來也是酒樓

不少大角咀及旺角的街坊，或許說不出新華苑酒家的名字，但新華苑酒家所在的旺角舊豪華戲院對面旺角道與塘尾道交界轉角位、「旺角道壹號商業中心」1樓卻是附近地標，多年來從外看都會見到透過玻璃看到一條扶手電梯，駁上去都是酒樓，叫過「南北嚼」與「新東江大飯店」，也曾是蒸氣火鍋專門店。

新華苑酒家結業的消息在網上引起熱議，有網民指這類傳統酒樓的客源日漸流失：「這些地方只有老人家才會去吃，客源越來越少，當然越難做。」更有看淡市道的人嘆道：「每年年底都是這樣的啦（酒樓結業）。」