南山邨冬菇亭英記粉麵將結業　逾40年歷史　街坊名物餐肉粒通粉

紮根石峽尾內超過40年的南山邨冬菇亭英記粉麵，即將結業。有網民日前上載圖片，顯示店內貼上相關告示。該店回覆《香港01》查詢時確認結業消息，又指結業背後有很多原因。翻查資料，該店早年在石硤尾俗稱「七層大廈」的徙置區經營，隨後遷至南山邨，其餐肉粒通粉為招牌菜。



紮根石峽尾內超過40年的南山邨冬菇亭英記粉麵，即將結業。（OpenRice圖片）

食評網站中，不少人都提到該店的餐肉粒粒通粉。（OpenRice圖片）

店家確認結業 暫未透露具體時間

有網民日前上載圖片，英記粉麵店內貼出「多謝大家支持」告示，稱該店將光榮結業。《香港01》今日（15日）致電該店查詢，店方確認結業消息，但未透露具體時間，僅稱：「快㗎啦」，又指結業背後有很多原因，不便透露，其後掛線。

1970年代已在「七層大廈」經營 不少人指屬童年回憶

翻查資料，該店最遲1970年代已在石硤尾俗稱「七層大廈」的徙置區經營，隨後遷至南山邨。食評網站中，不少人都提到該店的餐肉粒粒通粉，形容冬菇丶餐肉丶椰菜丶蝦米的簡單配搭是絕配。在帖文中，亦不少人指是童年回憶，對結業感到可惜。

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