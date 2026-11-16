長洲火車頭米線逆市開分店　營運半年暫休業　店方發帖致歉述原因

飲食業市道疲弱，小店經營不易。紮根長洲、被網民熱捧的米線舖「火車頭酸辣小窩」今日（16日）在社交平台發文，宣布其開業僅半年的天后廟分店，由14日起暫時休業。店方在帖文中坦承，由於出現管理問題及人手不足，導致近期服務與食物質素未如理想，對此向食客深感抱歉，決定暫停營業以「重整旗鼓」；至於位於新興街的總店則會維持正常運作。



長洲馳名米線店開業半年的天后廟分店，暫時休業。（Facebook火車頭米線）

店長只係一個 20 歲出頭的青年，雖然而家已經步入大叔年齡，但內心依然保持住剛開業時嘅熱血，時常盼望火車頭可以做到比較不一樣。 長洲火車頭米線

逆市擴充遇人手荒與管理瓶頸 天后廟分店營運半年叫停

米線舖「火車頭酸辣小窩」在帖文中剖白，表示自己並非大集團或連鎖店，純粹是一間「不甘平凡的小店」。店方透露，當年創立品牌時，店長僅是一名20歲出頭的青年，如今雖已步入「大叔年齡」，但內心依然保持開業時的熱血，盼望能做出不一樣的成績。因此，即使在當前經濟環境下開設第二間分店，被不少人形容為「傻」，店方依然決定逆市擴張。

然而，天后廟店營運半年以來，店方直言深深感受到自身的不足。帖文指出，無論是服務抑或食物出品，店方均非常在意食客的每一個意見與反映。面對管理問題加上人手短缺，店方認為是時候作出修正，故決定讓天后廟店於14日起暫時休業，待調整及重整後再以最佳狀態服務顧客。店方亦就過去一段時間，因人手及調整期導致服務與出品不穩定，向支持者致歉：「我哋深感抱歉。」

火車頭米線天后廟店。（Facebook火車頭米線）

至於新興街店，我哋會繼續堅守，努力做好每一碗出品、做好每一個服務。期待喺新興街繼續見到大家！ 長洲火車頭米線

至於原有的新興街店，店方強調將會繼續堅守，努力做好每一碗出品及每一個服務細節，期待繼續在該店與食客見面。此外，店方在文末亦透露，對於天后廟分店的未來發展持開放合作態度，歡迎有興趣人士隨時透過私訊聯絡洽談。

食客曾投訴出餐混亂速度慢 店方多次誠懇致歉

翻查過往食客的留言，有人曾坦言天后廟分店開業後的安排混亂，「廚房4個人都做唔掂，飲品出得慢，短期內都唔會去2號店」、「新店由落單到出餐速度非常慢同混亂」。店方當時亦立即回覆多次致歉，「為你帶黎（嚟）唔好嘅體驗，真係非常抱歉」，並指不會為失誤找藉口，強調是責無旁貸，「任何失誤，我哋都會視為寶貴經驗，即時檢討，盡快改善。」

最終店方在半年後選擇暫時休業，不少街坊聞悉後，都對店家表達支持，有人留言稱：「我是長洲街坊，我好喜歡火車頭的食品......年青老闆加油，一定支持你」、「希望可以好快開返」。