名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今日（11月16日）在高等法院續審，首被告鄺港傑繼續出庭自辯，並接受控方盤問。控方指根據鄺港傑的說法，他明知父親鄺球沒有殺害蔡天鳳，仍在還押期間寫信予胞弟鄺港智「作故仔」，將殺人責任推卸予父親，他同意並坦言當時想法愚蠢，指當時想推卸予父親，是「為咗呢個家庭，以為呢個係最少損失」，直至「被律師鬧醒」才於早前去信胞弟表明改講真相，直言「大話係唔work㗎啦」。



此外，控方亦就採購膠箱、密實袋、湯煲、索帶、設局辭退司機、借車及案發當日行車時情況等連番盤問，期間鄺港傑多次與主控官針鋒相對。



【蔡天鳳案・專頁】

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤。(網上圖片)

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪；至於阻止合法埋葬屍體罪，三人早前均已認罪或被法庭裁定罪名成立。

三名被告在犯人欄的坐位：最高為鄺港智，中間為鄺 球，最前面的是鄺港傑。

認獄中寫信「作故仔」卸責予父 ：為家庭最小損失

鄺港傑上周五（11月13日）自辯時，代表鄺港智的大律師安華暉（Andrew J. Raffell）盤問指，鄺港傑在獄中曾寫信予胞弟，提及父親應約與蔡天鳳在大美篤停車場「講數」及與蔡在車上對話，後見蔡倒地「冇知覺，流咗好多血，無細心留意爸有否武器」，安華暉指這版本才是事實。鄺港傑當庭推翻信件內容，指當時與胞弟夾口供：「其實係庭上面先係真實，呢張紙係我嗰時用自己嘅小聰明去度嘅」。

鄺港傑昨早（11月16日）接受代表控方的資深大律師郭莎樂盤問。控方問他是否和胞弟鄺港智就辯方案情「作故仔」並構思了兩年，鄺回應是他在還押時構思，又稱主要目的是為了胞弟。控方指，鄺在兩年間謹慎思考，期間考慮了 DNA、指紋；鄺回應指指紋等方面太深奧，他考慮的是由開車至到達村屋的事，又指當時未有審視太多文件。

資深大律師郭莎樂代表控方。（方承恩攝）

鄺在盤問時同意，知悉涉案雨褸和雨靴都有其 DNA；控方隨即指鄺不想承認切割蔡天鳳此等恐怖的事件，因此聲稱留在廁所清洗，鄺在庭上否認。控方又指，閉路電視片段顯示蔡被殺後，鄺行為舉止輕鬆自然，鄺不同意，指自己當時假裝鎮定。

控方續指，根據鄺港傑的說法，他明知父親鄺球沒有殺害蔡天鳳，卻在寫信予胞弟「作故仔」的信中指責父親殺人。鄺港傑在庭上同意，並指當時想法愚蠢，續指當時推卸予父親是「為咗呢個家庭，以為呢個係最小損失」。

控方指鄺改變辯護版本，並非因為指控父親而內疚，鄺回應指：「我被律師鬧醒」。控方又指鄺為求令自己脫罪而不顧真相，鄺回應：「我講咗事實，如果人哋認為呢個係大話，就係人哋嘅事啦」，並強調已盡力道出真相。

鄺港傑(左)及蔡天鳳(右)。(網上圖片)

案件開審後再度去信鄺港智 稱會講真相：大話係唔work

鄺港傑指出，他在案件開審後、約3周前，曾去信胞弟，自稱會改在庭上說真相，即指證胞弟殺死蔡天鳳，同時叫胞弟說真相，因為「大話係唔work㗎啦」。

控方問及鄺港傑為何要在信中虛構他在蔡死前「鋪靚仔啲」帆布，質疑鄺是想解釋帆布上有其指紋。鄺承認在信件撒謊，自認當時「以為自己聰明諗得仔細，可能諗得唔夠仔細啦」。控方質疑鄺如今改口指在蔡死後才鋪帆布，是想掩飾他為了肢解蔡而有所準備，鄺否認。

警方重案組到龍尾村兇案單位。（羅敏妍攝／資料圖片）

控方質疑不會買密實袋做「入伙禮物」 鄺：我唔會認為係禮物

控方轉而問及龍尾村單位傢俬佈置的事，鄺同意父親已60多歲，要自己佈置空無一物的單位，並同意他第一項為父親買的是膠箱。控方質疑鄺在 IKEA 買了膠箱，店內應有其他物品合新屋使用，鄺卻買了密實袋；若要送「入伙禮物」，不會送密實袋。鄺表示他家中有很多碗筷但沒密實袋，不知父親會買新的還是取他家中的，並直言：「我唔會認為呢個係禮物囉」。

認說謊逼走司機「阿信」因不想賠錢 否認藉此獲與蔡獨處機會

控方另問及蔡天鳳的前司機「阿信」遭更換一事。鄺港傑承認為了辭退阿信而說謊，因為「我辭退要畀錢，佢辭退自己唔使賠錢吖嘛」，並否認蔡無意炒阿信。

控方指出，鄺辭退阿信是為了取代他駕車，得到與蔡獨處的機會。鄺即否認：「no，唔係，唔同意」，解釋若要重新請人需在勞工處招聘、面試，並非想像中容易。控方反問：「應該易過每朝6點起身？」，鄺回應：「都唔係呀，早啲瞓 ok 嘅」，此番話引來旁聽席一陣竊笑。

控方亦指，鄺雖然聲稱講大話逼走阿信可省錢，但省的其實是蔡的錢，而蔡非常富有；鄺則指「我幫屋企人諗埋」，「相信非常有錢都唔想畀啲白費嘅錢嘅」。

涉案七人車。

被指借車因不想經常駕AA 車去龍尾村 鄺否認

控方另問及鄺港智借車一事。鄺港傑同意胞弟向友人借車期間，AA 字頭七人車沒有損壞，亦無送往車房維修保養。控方指，鄺因為不想經常駕駛 AA 車去龍尾村以撇除關係，鄺否認，稱事發前也經常駕駛 AA 車去龍尾村。

控方又指，鄺港智在借車時，謊稱 AA 車送修。鄺港傑指，相信胞弟只是用藉口借車，不知為何要說謊。

控方進而指，鄺港傑知道胞弟借車時說謊，屬龍尾村毀屍滅跡計劃的一部分；鄺否認，指即使胞弟向友人表示因父親搬屋而借車，「佢都係借咗架車㗎，咁有咩分別呢？」

控方指若說出為搬屋而借車，其他人便會聯繫到鄺球佈置龍尾村單位，「你哋唔想有人知道你哋同村屋有聯繫？」鄺再否認，重申自己駕駛 AA 車經常去龍尾村，「咪聯繫咗囉。」

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家翁。(資料圖片)

控方質疑大湯煲不會在家居用 鄺辯稱或「開大食會」

控方隨後問及鄺港傑與父親鄺球案發前在上海街購物一事。庭上展示涉案大湯煲，控方指該湯煲體積大，不會在一般家居使用；鄺港傑回應「睇你點煮嘢」，又指鄺球表面上獨居，但知道父親有一名情婦，不知他會否「開大食會」。

他續指，到上海街時已見女店員正推著物品，鄺球當時稱一些物品自用、另一些替朋友購入，惟鄺港傑未有查問哪件物品替朋友買，亦不知道該機器（絞肉機）是甚麼機器。

控方問及鄺球在上海街買的砧板和油炸濾網，鄺稱在龍尾村單位有見到砧板，但沒見到油炸濾網；控方引述店員作供指曾將兩物交給鄺球，鄺港傑理應見到，鄺回應：「太細節，唔記得啦」。

控方繼續引述店員作供指鄺球曾查問碎骨機，鄺港傑稱當時不在場，鄺球和店員翻閱產品目錄時，他不知道目錄展示甚麼機；控方指鄺港傑當時稱該機昂貴，故必定知道是碎骨機，鄺在庭上否認。

庭上播放在上海街的片段，控方問鄺在片中是否做出湯煲手勢，鄺否認；控方又指其另一由上而下的手勢是否做出斬東西動作，鄺回應：「幾年前太仔細嘅小動作，唔記得啦。」

控方指鄺球隨即購買一把牛肉刀和一把菜刀，鄺港傑稱當時父親表示替朋友購買兩刀。控方直指蔡去世後屍體便是遭這些物品切割，鄺強調每項物品應獨立考慮，指自己沒有買刀，謂：「你夾硬話一齊買，我唔知點樣解釋喎」。

控方續指當天購買的物品均有助毀屍滅跡，鄺回應需考慮各物品用途，如他買的繩索相信沒被使用，但同意購買的手套和膠紙曾被使用；控方指其購買的索帶與在車內處理蔡的屍體有關，鄺表示不同意。

首被告鄺港傑。(網上圖片)

買索帶綁圍欄卻沒買圍欄 鄺認同正常會先買圍欄

鄺港傑下午繼續接受盤問，庭上播放在刀店外的片段，控方指他做出切東西的手勢，鄺指相信當時是講及圍欄。控方質疑在村屋外建圍欄只為美觀、無實際需要，鄺回應：「咁佢隔離屋嗰啲圍欄都係無必要㗎，人哋都有」，又指自己的單位未曾建圍欄，不知道是否為了美觀。鄺又指，附近單位均有圍欄，只有鄺球村屋外沒有，「對我嚟講（建圍欄）都好合理，唔會覺得奇怪」。

控方質疑他們只買了用於綁圍欄的索帶卻沒買圍欄，鄺認為父親只是當時未買，但同意正常情況下會先買圍欄再買綁圍欄的物品。控方指，其購買的索帶或用於綁著蔡、在處理屍體時曾被使用，鄺否認，指曾用膠紙在村屋貼帆布，剩餘的亦可捆綁圍欄。

認向店員謊稱買「童軍繩」畀小朋友

控方續問及鄺港傑買繩時向店員稱買繩給小朋友用，店員問是否「玩童軍」，鄺當時稱是。控方指他講大話，鄺在庭上承認：「係嘅，我同個sales講大話」。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

指胞弟「弱雞、虧」需著長袖衫褲運動

主控郭莎樂問及兩人於蔡失蹤當日的行動。早前片段顯示，鄺港智到達龍尾村後，將短袖衫褲換成長袖深色衣物，而鄺港傑早前供稱胞弟計劃下午健身。

郭莎樂指出正常人健身會穿短袖衫褲，換上長衫長褲並不適合健身。鄺港傑回答：「真係有啲人著好厚又長嗰啲㗎喎」，並指「以我熟悉佢（鄺港智）咁弱雞呢，佢係咁樣著嘅」。

暫委法官表示不解為何穿長衫長褲代表「弱雞」，鄺遂解釋：「我唔知點樣斯文啲講，即係有啲人虧啊，你虧就要著長袖衫長褲去做運動。」郭莎樂追問穿長袖衣物是否為了遮住手腳，鄺自言：「無問過佢哋，我就唔瘦猛猛囉因為」。郭莎樂問鄺港傑會否形容自己強壯，鄺說會形容自己肥，胞弟則是「弱雞」。

被問CCTV中敲打動作是何健身動作 鄺反駁主控「太看圖作文」

郭莎樂續播放星巴克閉路電視片段，指鄺港傑曾作出敲打動作，問那是甚麼健身動作；鄺指「律師太看圖作文啦」，稱不記得動作代表甚麼。郭莎樂續指鄺港智亦在店內示範拉低蔡頭部的動作，鄺港傑聞言反問：「唔會喺呢啲地方下嗎？講呢啲嘢，咁多人喺度」。

鄺港傑在庭上亦指父親鄺球曾接受心臟手術並由鄺港智支付費用，控方指出手術費是由蔡天鳳支付，鄺反問：「點解你會知道、覺得咁樣呢？佢應該唔會本人同到你講」；控方指鄺港智沒有錢、資金全來自蔡，鄺表示不同意。

鄺球離開警隊後搬入公屋 鄺：不認為屬降級

就鄺球離開警隊一事，控方指鄺球是辭職，鄺港傑回應據他所知父親是提早退休，當時他與鄺港智分別15歲及12歲，一家因此搬離警隊宿舍德福花園，遷往將軍澳一個約300平方呎的兩房公屋單位，強調從不認為改住公屋屬降級。

控方指鄺港智其後搬到蔡的黃埔花園單位屬升級，因黃埔花園較豪華；鄺表明不認同，認為其公屋單位也很豪華，並補充：「我去過張燕花嗰度，唔覺得係豪華」。至於蔡和鄺港智曾居於黃埔花園另一單位由蔡家人付租，鄺指不清楚由誰人支付。

蔡天鳳。(Abby Choi IG)

主控問何不停車助蔡天鳳 鄺反駁主控太冷靜「好似錄影帶pause咗」

鄺港傑在盤問時指，在車上從無法確定蔡是否死去，直至將七人車駛至龍尾村單位停下「我先去諗呢件事」，當時才確定，但補充車程中蔡已無發出聲音，覺得她當時死去。控方質疑蔡沒有作聲可以因為不省人事，鄺回應考慮鄺港智當時的行為，所以認為蔡已死去，形容「嗰刻唔係用正常人諗嘅情況，因為嗰件事本身就唔正常」，並同意該時刻是他遇過最惡劣、最恐怖的情況。

控方指鄺港傑想必認為要阻止失控的鄺港智，鄺回應自己當時「真係乜都諗唔到啊……你冇真正面對過嗰件事，你真正面對過，就可以咁樣同我比較囉」，又指「呢刻咁問我梗係話可以阻止，當刻我唔得囉」。

控方再指鄺當時有時間停車處理及幫助受傷的蔡，鄺回應「我嗰時直情係冇做任何決定，無做任何轉線」，並指控方的說法「太冷靜」，謂：「你而家咁講，好似錄影帶 pause（暫停）咗喺度，你嗰刻唔係停咗喺度呀嘛」。

蔡天鳳。（互聯網）

致電鄺球求助 控方：鄺球討厭蔡 鄺港傑：沒考慮討厭問題

就鄺港傑供稱蔡被襲後在車上曾致電鄺球，控方指鄺球討厭蔡，鄺回應鄺球是當時的求助對象，沒有考慮討厭的問題。控方指鄺港傑手機沒有當時致電鄺球的紀錄，鄺承認事後已刪除該紀錄，解釋：「因為當時發生件事，我想 cover up（掩飾）佢，想保護屋企人，想全部關於件事都抹除。」

稱蔡能邊罵前夫 邊「小女孩聲線」向奶奶傳語音

控方繼而問及行車路線，指紀錄顯示七人車於下午2時39分駛離獅隧收費亭，而蔡於2時44分仍有發訊息。

控方問，七人車離開獅隧後，5分鐘後可駛至何處；鄺一度指，還押後一段時間沒開車難以計算，粗略估算約為馬場附近。

控方續指，蔡最後的訊息是發給家姑，當時語氣冷靜友善，但按鄺的說法，七人車駛至馬場時蔡和鄺港智正發生激烈衝突。控方質疑是否能在鬧交同時，保持友善和冷靜的語氣發訊息，鄺稱只視乎個別人士的性格，又指「變面好快之嘛」，而在轉換語氣方面「覺得女士好似比男士更加厲害啊」。

控方遂問，蔡是否一邊叫鄺港智收聲，一邊用「小女孩的聲線」發語音訊息給家姑？鄺答：「Exactly」（完全準確）。

控方續指，即使鄺港傑認為蔡已受重傷甚至死亡仍繼續駕駛，是因為這是他意料之內的事，鄺否認。

鄺又解釋，父親在龍尾村外停車時車尾箱有2個膠箱，是因為「嗰期佢（鄺球）搬緊嘢」，「發生事情先係咁啱」，否認買膠箱準備搬運蔡的屍體，亦不同意買兩個膠箱，是擔心只有一個膠箱不能承受蔡的體重。他補充曾有女警嘗試躺在膠箱測試且膠箱未有損壞，控方澄清該女警是躺在「兩個」膠箱上測試，鄺隨即回應：「咁我建議可以用一個膠箱試吓。」

【蔡天鳳案・專頁】

鄺港傑作供一文看清