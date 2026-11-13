蔡天鳳案｜重溫鄺港傑第4日作供　憶述搬屍經過　回想應勇敢報警

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（11月12日）在高等法院續審，首被告鄺港傑繼續出庭自辯。鄺港傑講述案發當日將七人車駛往大美督停車場及大埔龍尾村後、搬屍肢解的經過，指父親鄺球取出車內兒童薄被包裹蔡，再將其「瀡」入透明膠箱並合力搬入村屋。鄺港傑坦言現時回想當時至少應報警或召救護車，自責當時不夠勇敢理智、「個腦空白」，更稱直至在警署得知警方尋獲殘肢才崩潰痛哭；他又憶述當晚重返龍尾村時，赫見大房內有沾血電鋸及滲血被鋪，並按鄺球要求用膠紙貼好藍白間條帆布。



【蔡天鳳案・專頁】

蔡天鳳。（互聯網）

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪；至於阻止合法埋葬屍體罪，三人早前均已認罪。

蔡天鳳(左)及前大伯鄺港傑(右)。(網上圖片)

見蔡天鳳倒車廂地上無反應 當時「個腦空白」未報警

鄺港傑前日（11日）自辯時指證是胞弟鄺港智殺害蔡天鳳，憶述2023年2月21日駕七人車接載蔡與鄺港智前往女兒X的學校途中，蔡以海南話及夾雜廣東話「無腦」、「無X用」、「垃圾」等字眼責罵鄺港智；七人車駛至沙田馬場附近時椅背突然被撞，同時傳出「好似瀡落地下」的聲音，鄺港智崩潰大哭狂喊「唔好再鬧啦」、「唔好再講啦」，鄺港傑回頭發現蔡倒在地上、胞弟在其上方，更聽到「好似被人摙住喉嚨嘅聲音」，隨後致電父親鄺球求助，並按指示駛往大美督公眾停車場。

鄺港傑昨日繼續作供，指在抵達大美督公眾停車場前，想起蔡天鳳的女兒X仍在學校無人接放學，遂多次致電母親李瑞香，但一直未能聯絡上。鄺港傑坦言，現時回想事件，認為自己當時至少應該報警或召喚救護車；代表大律師 Trevor Beel 問及為何當時沒有這樣做，鄺回應指：「車後面嗰兩個都係屋企人，我當時無諗過呢個方向」。被問及現時如何看待當時的決定，鄺港傑稱：「我認為應該勇敢啲、理智啲，如果嗰時理智啲，個腦無咁空白，件事可能無咁惡劣」。

蔡天鳯前夫鄺港智，洋名Alex。(資料圖片)

鄺港智坐車廂地上「發吽哣」 鄺球摸蔡料檢查心跳

鄺港傑駕車抵達大美督停車場時，鄺球駕駛的七人車已在場等候。鄺港傑將車停泊在鄺球座駕旁，鄺球隨即下車並透過司機位玻璃向車內察看，繼而打開中排趟門進入車廂。鄺港傑當時看見鄺港智坐在原本座位下方的車廂地上「發吽哣」；他從司機位向後望，見到蔡天鳳躺在地上，但因「披頭散髮」而看不到面容，他已記不清蔡躺臥的姿勢，但確認她當時沒有任何反應或發出聲音。

鄺港傑表示，當時見鄺球伸手觸摸蔡天鳳，認為父親正嘗試檢查蔡是否仍有心跳，鄺港傑之後未有再向後望。因記掛X仍無人接放學，遂再4次致電李瑞香。其後鄺球表示「返去屋企先」，即龍尾村村屋，父子二人遂各自駕車前往龍尾村。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

庭上播放龍尾村單位外的閉路電視片段。鄺港傑供稱，兩車駛抵村屋外後，他下車按鄺球指示跟隨對方走到鄺球七人車的車尾並打開尾門，見到車尾放有兩個「疊埋一齊」的膠箱，便按指示將膠箱搬到村屋門口。

Trevor Beel 追問他當時有否與鄺球商討或知悉下一步行動，鄺回應指片段發生前的15至20分鐘發生了太多事，「我跟住爸爸做」；被追問是指甚麼事，鄺答稱：「在車內發生嘅事，即係 Abby 遇到襲擊嘅事」，並確認是指蔡天鳳遭鄺港智襲擊。鄺形容當時自己腦袋一片空白，如同「hang機（當機）」。

蔡天鳳。(Abby Choi IG)

蔡半小時無反應料已身亡 鄺球兒童薄被裹屍

鄺港傑續指，鄺球一度進入屋內並脫下外套，出屋後著鄺港傑將膠箱放在七人車車門旁。雖然兩人沒有明言如何使用膠箱，但鄺港傑猜測是要將蔡放入膠箱，搬入屋內後再作打算。鄺港傑隨後從司機位上車，見鄺港智雖不再如早前般崩潰，但神情仍然呆滯。

因鄺球著他將膠箱放進車廂，鄺港傑便打開中排趟門，由於車內已有三人致視線受阻，他看見蔡躺在地上但看不到樣貌。因蔡在過去半小時全無反應，他當時認為蔡已經「過咗身，死咗」。

鄺港傑指，鄺球從車廂後排取出平日讓蔡天鳳子女在車上入睡用的薄被鋪，嘗試包裹蔡的身體；由於膠箱體積龐大，鄺球指示先將膠箱搬出車外，鄺港傑依言照辦。

辯方在庭上呈上多張蔡天鳳(右)與首被告鄺港傑(左)的照片。(網上圖片)

扮與弟聊天實質「語無倫次」 鄺港智開司機位門擋視線

閉路電視拍得鄺港傑與鄺港智離開車廂在村屋外徘徊，期間鄺港傑不斷使用電話。他解釋當時正多番致電李瑞香但無人接聽，同時與鄺港智交談，但自己當時「好騰雞」，表面假裝聊天，實則「語無倫次」。

片段亦拍得鄺港智一度走到兩車之間，並打開七人車司機位車門；鄺港傑解釋當時車內已有被鋪包裹的物體，他相信是蔡，而鄺球亦著他打開趟門，故估計鄺港智打開司機位車門是為了遮擋視線，避免外人窺見車內情況。

警方重案組到龍尾村兇案單位。（羅敏妍攝／資料圖片）

薄被裹屍「瀡」入膠箱搬入屋

緊接著，鄺球「將個被鋪，即係 Abby，瀡咗落個膠箱入面」，再指示鄺港傑合力將膠箱搬入村屋，並放置在單位大門左方。暫委法官在庭上詢問，鄺早前供稱兩個膠箱「疊埋一齊」，問搬入屋的共有多少個膠箱，鄺回應：「嗰啲箱從無分開過」。

警方在涉案大埔龍尾村村屋搜證。（梁偉權攝／資料圖片）

濕紙巾抹淨車廂尋「安全感」 急電李瑞香接放學促「唔好問咁多」

把膠箱搬入屋後，鄺港智亦步入單位。鄺港傑曾問鄺球會否報警或召救護車，鄺球著兩兄弟盡快離開，稱由自己再作處理。被辯方問及為何不報警，鄺回答：「嗰時唔識點處理」。

鄺港傑指，當時見七人車中排位置「有啲狼狽，有啲亂」，留有蔡天鳳的外套、涼鞋及手袋，遂著鄺港智一同將該批物品搬入屋內。他又指鄺港智當時「喊到成身濕晒咁濟」，相信胞弟覺得骯髒而曾更換衣服，但鄺港傑並無看見胞弟衣物染有血跡。

警方在涉案大埔龍尾村村屋搜證，檢獲多把刀、鎚、雨衣等證物。（梁偉權攝／資料圖片）

鄺港傑續稱，自己隨即用濕紙巾清潔車廂內部，解釋：「在我 concept，要抹到好乾淨，無發生任何事咁」，雖然車內並無明顯污跡，但他仍「成個車廂喺度抹」。辯方引述法醫早前言論指蔡的傷勢會引致內外出血，問他在車內有否見到血跡；鄺回應：「我無見到法醫咁講，好多血」，僅在中控台手枕後方發現一處「似指甲咁上下，紅色一條線」的痕跡，不確定是血跡抑或舊污跡，但亦一併抹去。鄺坦言清潔車廂能帶給他「安全感」，稱：「始終啱啱呢45分鐘，我知發生咗事情」。

此外，根據通話紀錄及片段，李瑞香曾致電鄺港傑。鄺供稱當時指示李立即乘的士接蔡的女兒放學；李透露自己正在打麻雀，對突然要接放學感到意外並追問原因，鄺則催促對方：「唔好問咁多，總之即刻接妹妹（蔡女兒）啦。」

涉案七人車

辯方質疑，若蔡天鳳被推撞，並撞到七人車的扶手，亦有可能造成頭部的傷勢。

鄺港智先離開 自己車內獨處思考「點解會搞成咁」

鄺港傑下午繼續作供，確認閉路電視拍得他手持的物品是七人車的地毯，當時將其放進村屋內。隨後鄺港智輕聲說了一句「我走啦」，手持一個裝有原本衣物的白色膠袋離去；被問及為何鄺港智不等他一同離開，鄺港傑指胞弟當時腦袋一片空白，「自己都唔知自己做緊乜」，而自己亦處於驚慌狀態，故未有過問胞弟去向。

被問及為何曾在村屋外停車良久，鄺港傑指在車內時是他事發後首次獨處，當時正在思考「點解會搞成咁，點解會發生事情」，即胞弟襲擊和殺死蔡，以及閉路電視拍到村屋外的過程，他形容自己「仲 load 緊點解會發生呢啲咁嘅事」，並對胞弟的行為感不解，「覺得佢嗰段時間有啲陌生，因為我未見過咁嘅狀態」。

至於對蔡天鳳的感受，他坦言當時太多事情同時發生，「我記得嗰刻無諗到呢個point，嗰刻好複雜，冇咁仔細諗得」，他隨即澄清，「我唔係冇諗過佢，係我嗰刻太多嘢同一時間發生」。

三名被告在犯人欄的坐位：最高為鄺港智，中間為鄺 球，最前面的是鄺港傑。

商場棄蔡天鳳手機 稱警署聞尋獲殘肢方崩潰痛哭

直至被捕後在警署獲警方告知在村屋發現蔡的殘肢，「嗰刻先湧出嚟」，在警署內「淨係識得喊」，連警方問話亦無法回答。他強調哭泣無關自己被捕，而是此前一直「好似呃緊自己無發生過」，直至警方證實找到屍體，「我嘅理智先同我講，係有發生過呢件事」。

鄺港傑憶述，離開龍尾村後他漫無目的地駕車駛往市區，停泊在大埔超級城十數分鐘，到洗手間冷靜。由於稍後要接載李瑞香及侄女X，故此曾查看車廂有無異樣，在趟門儲物格發現蔡天鳳的手機，因感到害怕，便在洗手間洗面時，將手機關機並隨手丟進垃圾桶，直言：「淨係想掉咗佢，唔好有呢啲嘢係架車度」。

鄺港傑續指，離開大埔後致電鄺港智，得悉他身處尖沙咀，便駕車前往接載胞弟，再一同到銅鑼灣接李瑞香及X返回加多利山單位。晚上7時許入屋時，見蔡的丈夫譚方駿正在沙發上睡覺；面對李瑞香追問為何臨時接放學，鄺訛稱「Abby 唔得閒，約咗人」。

首被告鄺港傑。(網上圖片)

深夜重返龍尾村見電鋸沾血及滲血被鋪 應父要求用膠紙貼好帆布

鄺港傑約於晚上7時半離開加多利山，駕車到荃灣泊車後與鄺球通電話，鄺球問他「可唔可以過去搵一搵佢」，鄺港傑遂乘的士前往大埔，二人先在一間茶餐廳見面，鄺港傑雖點了食物但全無胃口，兩人約於晚上10時一同返回龍尾村單位。

鄺港傑入屋後問父親如何處理事件及有否報警，鄺球沒有回答，逕自打開大房房門。鄺港傑看到大房地上有一塊「草草擺喺度嘅帆布」，帆布上放有一個已打開的帳篷，該帳篷為鄺港傑早年購買並放於荃灣單位，他未有過問父親為何搬來龍尾村，並放在大房，而蓋上蓋子的透明膠箱則放在地上。透過透明膠箱，鄺港傑看見箱內被被鋪包裹的物體，且被鋪一端有血滲出；同時看見帆布上放有一把鋸木用的電鋸。

Trevor Beel 問及以其所見，當時蔡天鳳的屍體是否仍在膠箱內，鄺港傑確認「是」。鄺又指留意到電鋸刀片上沾有少許血跡，但未有與父親談及，「我望到嗰時都驚訝㗎自己，我唔知可以同佢（鄺球）講啲咩問題」。鄺坦言當時見到血跡已心生揣測，認為：「Abby 嘅屍體，有某部份應該被肢解咗，因為我見到被鋪嘅一端有血吖嘛」，但當時沒有作出任何舉動。

被問及被鋪有多少血跡，鄺指它的一端滲出很多血跡。

辯方最後問及大房內的藍白間條帆布，鄺港傑指晚上回屋時帆布原本「係好 roughly （粗糙）咁樣鋪嘅」，他應鄺球要求「鋪好啲，用膠紙黐好佢」。被問及鄺球有否解釋原因，鄺表示沒有，坦言：「嗰刻無思考咁多，思考唔到咁多嘢，因為我見到嗰個畫面已經好、好、好震撼啦，blank out（空白） 咗」。

【蔡天鳳案・專頁】

鄺港傑作供一文看清

一文重溫庭上進展

各證人供詞一文看清

譚澤均作供一文看清

譚方駿作供一文看清

蔡母作供一文看清