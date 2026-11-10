蔡天鳳案｜重溫鄺港傑首日作供　憶與蔡親如兄妹　蔡曾與前夫同床

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（11月9日）在高等法院續審。控方舉證完畢，辯方隨即展開案情，首被告、蔡天鳳前大伯鄺港傑首度出庭自辯作供。鄺港傑作供時透露，與蔡天鳳感情親如兄妹，蔡因「愛面子」曾著他隱瞞居於居屋，對外訛稱居於私樓海之戀；他更揭露胞弟鄺港智當年因盜竊案坐快艇潛逃內地，是由蔡母張燕花在內地接應；鄺又詳述2021年與蔡天鳳及譚方駿（Chris）在澳門豪賭百家樂狂輸750萬元，及後遭黑衣人追債至九龍塘獨立屋，蔡天鳳需「攤低」在車內躲避的狼狽經過。



【蔡天鳳案・專頁】

蔡天鳳。(Abby Choi IG)

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪；至於阻止合法埋葬屍體罪，三人早前均已認罪或被法庭裁定罪名成立。

蔡天鳳(右)及鄺港傑(左)。(網上圖片)

鄺港傑：赴美學費由父母承擔

身穿西裝外套、戴上眼鏡的鄺港傑出庭作供透露，他中學就讀於聖若瑟英文中學，於2011年赴美國洛杉磯留學，先後修讀社區學院及大學，至2015年返港。他指出，在美期間的學費起初由父親鄺球的退休金支付。同時，母親李瑞香經營時裝店生意不俗，後期學費轉由母親承擔。他亦補充，自己會在當地中餐館送外賣。

鄺港傑續指，胞弟鄺港智與蔡天鳳同年出生，兩人於14歲時拍拖，同年同住蔡母張燕花位於黃埔花園的單位。鄺港傑表示，自己在美國求學期間僅間中回港，一年只見蔡數次，當時對蔡認識不深。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

胞弟鄺港智捲盜竊案避走海南 蔡天鳳打本合夥投資

直至2015年2、3月左右，母親著他返港。返港後母親告知胞弟牽涉盜竊案需要處理，由於胞弟與蔡天鳳所生的兩名子女尚年幼，鄺港傑遂留港照顧家庭。

鄺港傑指，胞弟牽涉盜竊案後，於2015年6月前往內地海南省。他形容胞弟當時「搵緊機遇」，且社交能力不錯，在內地結識了一些較為富裕的朋友，若有項目投資便會聯絡胞弟，胞弟則與蔡天鳳一同投資，並由蔡負責出資。鄺港傑舉例指，胞弟有朋友為中小型發展商，胞弟與蔡投資獲利後再分配利潤，利潤經找換店匯至香港，由鄺港傑到找換店提取現金後再轉交蔡天鳳。

他補充，胞弟除在內地經商外，在港亦有炒賣名錶；至於胞弟的兩名子女於2015年至2023年間的開支，據其所知是由胞弟與蔡天鳳共同供養。

蔡天鳳的前家姑李瑞香(左)及前大伯鄺港傑。(網上圖片)

與蔡感情「如親兄妹」 2018年起與蔡、譚頻繁往來

鄺港傑表示，胞弟長期待在內地，他不想胞弟的子女「好似無咗父愛咁樣」，因此經常探望兩名小朋友，亦因而經常遇到蔡天鳳，「自然建立到屋企人嘅感情」。鄺形容蔡當時十分感激其付出，兩人感情深厚「好似親兄妹咁樣」。

鄺港傑透露，起初並不知道胞弟與蔡天鳳已分手，直至蔡再度懷孕，才得知她與譚方駿拍拖。他補充，照顧兩名侄兒女時，譚方駿間中亦會出現，因而結識譚。自2018年起，他與蔡天鳳、譚方駿頻繁進行社交活動，蔡亦將她與譚的朋友介紹給鄺認識。

被問及蔡與譚的朋友圈子，鄺回應指包括電影公司老闆、投資銀行高層及其他行業老闆，形容為「成功啲嘅人家」。

蔡天鳳丈夫譚方駿。（方承恩攝）

蔡愛面子促鄺港傑瞞住居屋 「對外話住海之戀」

鄺透露，自己於2020年搬至荃灣居屋單位。他坦言自己不介意讓他人知道居於居屋，惟蔡「比較愛面子啲」，不想影響其形象，因此著鄺不要向外透露居於居屋，吩咐他若被問及住處，便聲稱居於私人屋苑「海之戀」。

前大伯鄺港傑的Instagram帖文。（互聯網）

辯方庭上展示鄺與蔡合照 帖文#brotherandsister

辯方在庭上展示39張鄺港傑與蔡天鳳的合照或與他人的合照，以及Instagram 貼文，其中三張內容如下：

「Dear Sis」合照：一張顯示日期為2020年7月16日的合照中，相片寫上「Happy birthday to you Dear Sis」，鄺確認字句由他所寫，並發布於其 Instagram 帳戶。

「18歲」生日蛋糕：另一張於2022年7月15日慶祝蔡天鳳生日的合照中，蛋糕上插有「18」的字牌。鄺解釋指「個個女仔都想18歲」，故訂蛋糕時特意買該字牌；並透露蔡生日正日會與「屋企人」用膳，當中包括鄺港傑。

#brotherandsister 合照：辯方展示鄺港傑的 Instagram 貼文，其中一張與蔡的合照寫道：「第一次都係留番比家人的好 (以後別再介紹女仔我識 奶哂野大佬) 」，標籤為「#brotherandsister」。鄺在庭上解釋，曾與蔡介紹的女士拍拖，但「有個唔係幾好嘅過程同結果」，該標籤是用作形容自己與蔡的兄妹關係。

鄺港傑作供時透露，他們當時開設的雞蛋仔店在深水埗。(網上圖片)

蔡天鳳出資60萬開雞蛋仔店虧蝕 鄺港傑稱親自營運轉手收回40萬

鄺港傑續指，在疫情期間，他、蔡天鳳及兩名子女幾乎每天都買雞蛋仔，蔡遂提議由她出資開設雞蛋仔店、由鄺負責打理。鄺起初並不願意，但蔡游說稱「當學吓嘢」，且「小朋友又開心，有得食雞蛋仔」，鄺考慮後答允。該店在深水埗開業，連同租金按金及器材等，蔡合共出資60萬元。

開店約兩個月後，鄺港傑便需返回內地。他解釋，胞弟在內地投資時使用鄺與父親開設的公司，惟疫情期間難以前往內地簽署文件，胞弟在內地防疫政策放寬時著父子二人北上。蔡當時亦贊同，指雞蛋仔店只是「玩吓」，鄺應回內地處理業務以免因小失大。出入境紀錄顯示，鄺港傑與鄺球於2021年4月離境，鄺於同年10月返港。

鄺港傑曾上傳雞蛋仔店影片至Instagram。（互聯網）

鄺港傑下午作供續稱，該雞蛋仔店屬加盟店，每月需將營業額的兩成支付予加盟公司。因疫情打擊，社會經濟仍未復蘇，雞蛋仔店的生意越來越差，店舖每月虧蝕約5,000至1萬元。他在澳門與蔡、譚見面時，建議不要再理會加盟公司，盡快更改店名，待生意好轉即將店舖轉售。

鄺續指，返港後親自營運該店，生意稍見起色後便委託中介放售，於2022年4月完成轉讓，計及租金按金，蔡共收回40萬元。

前司機「阿信」負責存營業額 鄺發現無存錢揭挪用款項

此外，鄺港傑指出前司機「阿信」負責將雞蛋仔店的現金營業額存入銀行。惟於2021年11、12月，鄺發現有一段時間沒有存款紀錄，涉及約2萬元。「阿信」受質詢時承認因家事挪用了款項並承諾償還，鄺當時直斥對方是偷錢，但念及對方接送蔡表現不錯而給予原諒。惟兩星期後再度發生同類事件，鄺欲解僱「阿信」，遂和蔡、鄺母李瑞香商量，但蔡天鳳認為其接送子女表現良好而反對解僱，「阿信」最終亦償還了相關款項。

辯方在庭上呈上多張蔡天鳳(右)與首被告鄺港傑(左)的照片。(網上圖片)

澳門賭百家樂輸750萬 遇黑衣人追債蔡天鳳縮車底躲避

鄺港傑講及2021年8、9月與蔡天鳳、譚方駿前往澳門賭錢「吃喝玩樂」的經過，庭上播放三人在澳門的3段影片。其中一條片段顯示，鄺港傑叫醒蔡天鳳，鄺解釋拍片是要傳至 WhatsApp 家庭群組，讓鄺港智和蔡所生的兩名子女看，以「笑佢媽媽，媽媽無你咁叻呀」 。

另一片段中鄺對蔡說：「你忍唔住去賭呀嘛？唔關我哋事㗎，你忍唔住呀……話你都係人，你都受唔住誘惑」，蔡笑回「我都唔想」。鄺指當時賭了一兩天打算休息，但蔡表示「我哋再去作戰」，即到賭枱「作戰」，鄺因而取笑她。

鄺指出，該次澳門的行程，三人每次賭博均超過12小時，只玩百家樂。他帶了60萬元現金全數輸光；蔡與譚帶備150萬元現金，更快輸光。其後蔡與譚向太陽城賭廳每次借款100萬元，輸光後再借，最終合共借款550萬元；連同自備的150萬元現金，兩人合共輸掉700萬元。由於下注金額龐大，酒店向三人提供免費房間。

三人隨後前往廣州，並於同年10月返港。鄺指蔡與譚返港後兩星期本應開始還債，但其後太陽城結業「老闆又被人拉咗」，蔡譚二人認為「既然執咗無理由還錢」，決定「睇定啲先」。

譚父譚澤均。(湯致遠攝)

太陽城結業沒還錢 遭追債曾向鄺舅父借60萬元

未幾，追債人士開始上門追數。鄺憶述其中一次，在蔡與譚居住的九龍塘獨立屋外有數名黑衣人徘徊，當蔡、鄺、譚乘坐的七人車駛入獨立屋時，蔡天鳳立即在車內「攤低在架車度」，避免被黑衣人看見。蔡亦接到追債電話，追債人士表示「欠債還錢」，更揚言若不還錢，「知你有小朋友……會接佢哋放學」。

鄺指，蔡當時除了向他借錢，亦向其舅父借款60萬元。在鄺港智安排下，鄺港傑前往中環找舅父領取裝有現金的信封，再交予蔡。此外，收數人亦向譚父譚澤均追債，譚父認為報警無助解決，遂透過蔡聯絡鄺球。

鄺指出，譚父表面上沒有償還利息，但需支付手續費：「（譚父）幫佢還咗500萬，但實際唔止呢個數咁少」。而蔡向舅父借取的60萬元，最終由鄺港智代為還清。被問及蔡為何不向其母張燕花借錢，鄺港傑直言：「佢阿媽問佢借錢就有，問佢阿媽借唔到錢」。

被告鄺球，是蔡天鳳的前家翁。(資料圖片)

揭胞弟坐快艇潛逃 爆蔡母張燕花內地接應

鄺港傑進一步供稱，胞弟鄺港智離港前曾透露涉及盜竊案，被苦主指騙取數百萬元，胞弟透露遭拘捕及起訴但無講述詳情，鄺港傑遂自行上網查閱。

鄺港傑直指，胞弟潛逃後被通緝一事，其父母及蔡天鳳均知情；被問及蔡母張燕花是否知悉，鄺指張燕花亦知道，並透露張「有份在大陸嗰邊接佢」。鄺補充指，當時「細佬要走佬」，但鄺家對內地不熟悉，而張燕花熟悉海南，因此由張在內地接應鄺港智並送他前往海南；鄺並從父母及蔡口中得知，胞弟當年是「乘坐快艇離港」。

蔡天鳳。(Abby Choi IG)

蔡2017年赴海南與前夫同床 2021年私下會見前夫1小時

被問及蔡天鳳與鄺港智在2015年後的關係，鄺港傑指兩人自幼認識，胞弟即使潛逃仍是「小朋友爸爸」，故兩人維持緊密關係，每天均會透過電話及 FaceTime 聯絡。

鄺港傑更透露，蔡天鳳曾親赴海南探望鄺港智，其中兩次他本人在場。第一次在2017年，鄺港傑同住於胞弟的單位，當時鄺港傑與侄女X同睡一張床，而鄺港智、蔡天鳳及兩人的兒子W則睡在另一張床上。第二次則在2018年，鄺球夫婦、蔡天鳳及兩名子女同赴海南三亞旅行，眾人一同租住別墅。

此外，鄺指出於2021年與蔡天鳳、譚方駿的行程中，三人先赴澳門後轉往廣州。在廣州一間餐廳用膳期間，鄺港智抵達附近，蔡天鳳遂離開餐廳約一個多小時私下與鄺港智會面。被問及身在餐廳的譚方駿是否知情，鄺表示不知道譚是否知悉，但蔡當時有將私下會面一事告知鄺港傑。

【蔡天鳳案・專頁】

鄺港傑作供一文看清

一文重溫庭上進展

各證人供詞一文看清

譚澤均作供一文看清

譚方駿作供一文看清

蔡母作供一文看清